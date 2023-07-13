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بايدن: على بريغوجين أن يتوخى «الحذر» من احتمال تسميمه

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 13 يوليو 2023, 06:53 مساء
بايدن: على بريغوجين أن يتوخى «الحذر» من احتمال تسميمه
الرئيس الأميركي جو بايدن. (أرشيفية: الإنترنت)
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قال الرئيس الأميركي جو بايدن، اليوم الخميس، إن على رئيس «فاغنر» يفغيني بريغوجين توخي الحذر من احتمال تسميمه بعد التمرد الفاشل الذي قادته مجموعته الروسية المسلحة، بحسب وكالة «فرانس برس».

وقال بايدن في مؤتمر صحفي في هلسنكي «وحده الله يعلم ما الذي يمكنه فعله. لسنا متأكدين حتى من مكانه ومن الأشخاص الذين يتواصل معهم. لو كنت مكانه، لتوخيت الحذر مما آكل».

وتأتي تصريحات بايدن في وقت لا يزال مستقبل مجموعة «فاغنر» العسكرية وقائدها يفغيني بريغوجين محل تساؤلات بعد إعلان الكرملين عن إنهاء العلاقة بين المجموعة وقادة الجيش وخروجهم إلى بيلاروسيا.

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