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إيران تعدم شخصين علنا بتهمة تنفيذ الهجوم على مرقد شيراز

القاهرة - بوابة الوسط السبت 08 يوليو 2023, 07:43 صباحا
إيران تعدم شخصين علنا بتهمة تنفيذ الهجوم على مرقد شيراز
آثار الدماء نتيجة الهجوم على مرقد أحمد بن موسى الكاظم في شيراز. (الإنترنت)
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أعدمت إيران علنا، اليوم السبت، رجلين متورّطين بهجوم في أكتوبر على مرقد ديني في مدينة شيراز بجنوب البلاد أودى بحياة 13 شخصا، وفق ما ذكرت وسائل إعلام رسمية. 

وأوردت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (إيرنا) «جرى تنفيذ حكم الإعدام بحق اثنين من الضالعين الرئيسيين في الهجوم الإرهابي على الزوار في مرقد أحمد بن موسى عليهما السلام في مدينة شيراز العام الماضي». وقد أعدم الرجلان فجرا في أحد شوارع شيراز، وفق وكالة «فرانس برس».

في أكتوبر العام الماضي، قتل 13 شخصا على الأقل بهجوم شنّه مسلح على مرقد أحمد بن موسى الكاظم (المعروف بـ«شاه جراغ») في مدينة شيراز - مركز محافظة فارس.

الاتهامات ضد منفذي هجوم شيراز 
وفي مارس الماضي، حكمت محكمة إيرانية على شخصين بالإعدام في الهجوم. ونقل موقع «ميزان أونلاين» عن رئيس السلطة القضائية في محافظة فارس (جنوب) كاظم موسوي قوله إنّ الشخصين دِينا بتهم «الفساد في الأرض، والتمرّد المسلّح، والعمل ضدّ الأمن القومي»، بحسب «فرانس برس».

وأضاف أنّهما «متورّطان بشكل مباشر في تسليح وإمداد، وتأمين اللوجستيات، وتوجيه المنفّذ الرئيسي للهجوم الإرهابي»، الذي أسفر عن مقتل 13 شخصاً وإصابة 30 آخرين بجروح.

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