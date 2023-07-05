السلطات الأوكرانية: انتحاري خلف انفجار استهدف محكمة في كييف

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو، أن انفجاراً وقع في محكمة في كييف، اليوم الأربعاء، ونجم على الأرجح عن تفجير انتحاري نفسه أسفر عن إصابة عنصري أمن بجروح فضلاً عن مقتل الانتحاري.

وقال كليمنكو على مواقع التواصل الاجتماعي، إن «مهاجماً قضى في المكان. بحسب المعلومات الأولية لقد فجّر نفسه»، مضيفاً أن عنصرين من قوات إنفاذ القانون أصيبا بجروح في الهجوم، بحسب «فرانس برس».

حالة طارئة في محكمة شيفتشينكيفسكي

وأعلن كليمنكو، في وقت سابق اليوم ، إن الشرطة في العاصمة كييف تبلّغت بحدوث انفجار في محكمة محلية، مشيرًا إلى أن أجهزة الطوارئ توجهت إلى الموقع.

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وقال كليمنكو في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي «حالة طارئة في محكمة شيفتشينكيفسكي في كييف. تلقت الشرطة بلاغًا بحدوث انفجار. وصلت فرق التحقيق التابعة للشرطة والقوات الخاصة وخبراء المتفجرات والأجهزة الضرورية الأخرى إلى الموقع»، وفق «فرانس برس».