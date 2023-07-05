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أوكرانيا: دويّ «انفجار» يهز محكمة في كييف

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 05 يوليو 2023, 06:07 مساء
أوكرانيا: دويّ «انفجار» يهز محكمة في كييف
دمار جراء القصف في العاصمة الأوكرانية كييف. (الإنترنت)
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قال وزير الداخلية الأوكراني إيغور كليمنكو، اليوم الأربعاء، إن الشرطة في العاصمة كييف تبلّغت بحدوث انفجار في محكمة محلية، مشيرًا إلى أن أجهزة الطوارئ توجهت إلى الموقع.

وقال كليمنكو في بيان على شبكات التواصل الاجتماعي «حالة طارئة في محكمة شيفتشينكيفسكي في كييف. تلقت الشرطة بلاغًا بحدوث انفجار. وصلت فرق التحقيق التابعة للشرطة والقوات الخاصة وخبراء المتفجرات والأجهزة الضرورية الأخرى إلى الموقع»، وفق «فرانس برس».

أعلن الجيش الأوكراني تدمير «تشكيل» عسكري روسي في ماكيفكا التي تسيطر عليها موسكو في منطقة دونيتسك على خط المواجهة الأمامي، حيث أفاد مسؤولون ووسائل إعلام روسية عن مقتل مدني وإصابة العشرات في هجمات شنتها كييف.

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وقال بيان للقوات المسلحة الأوكرانية صدر في وقت متأخر الثلاثاء إنه «نتيجة للقوة النارية الفعالة لوحدات قوات الدفاع، اختفى من الوجود تشكيل آخر من الإرهابيين الروس في ماكيفكا المحتلة موقتا». وأظهر مقطع فيديو أُرفق مع البيان انفجارًا هائلًا يضيئ السماء ليلا، دون أن ترد تفاصيل أكثر.

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وصرح دنيس بوشيلين رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية الذي نصبته روسيا، أن القوات الأوكرانية شنت «هجمات شرسة» على مناطق سكنية ومجمع مستشفيات في ماكيفكا. وذكرت وكالة أنباء «انترفاكس» الروسية أن رجلا قُتل وأصيب 36 مدنيًا «بجروح متفاوتة الخطورة» نتيجة الهجمات الأوكرانية.

أما وكالة «تاس» الروسية للأنباء فقد أوردت نقلًا عن مسؤولين في دونيتسك أن تسعة مرافق للرعاية الصحية تضررت جراء القصف الذي قامت به القوات الأوكرانية. وكانت موسكو قد أعلنت في يناير الماضي مقتل 89 جنديا في هجوم أوكراني على قاعدة موقتة لها في ماكيفكا.

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