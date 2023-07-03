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إيران تحذر فرنسا من تداعيات استضافة «معارضين» بعد تجمع في باريس

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 03 يوليو 2023, 03:03 مساء
إيران تحذر فرنسا من تداعيات استضافة «معارضين» بعد تجمع في باريس
أنصار المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية ومجاهدي خلق في تظاهرة مؤيدة لاحتجاجات إيران قرب مقر السفارة الإيرانية في فيينا. (أ ف ب)
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حذرت إيران، الإثنين، فرنسا من تداعيات «دعم واستضافة الإرهابيين» بعد إقامة مجموعات من المعارضة المحظورة في طهران، تجمعا في باريس.

وتجمع الآلاف السبت في العاصمة الفرنسية بدعوة من «المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية»، وهو ائتلاف يضم جماعة «مجاهدي خلق» التي تصنفها طهران «إرهابية»، للتنديد بتعامل سلطات الجمهورية الإسلامية مع الاحتجاجات التي اندلعت في سبتمبر بعد وفاة الشابة مهسا أميني إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق لعدم التزامها قواعد اللباس، بحسب «فرانس برس».

 أعمال شغب تشهدها فرنسا
ودان الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني «بشدة» إقامة هذا التجمع الذي تزامن مع أعمال شغب تشهدها فرنسا منذ أيام في أعقاب مقتل شاب برصاص شرطي في ضواحي باريس.

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ورأى كنعاني أن تزامن التجمع مع حالة «السخط السياسي والاجتماعي والاحتجاجات الشعبية الشاملة في هذا البلد»، هو نتيجة «لامبالاة الحكومة الفرنسية بمطالب مواطنيها واستمرار دعمها السياسي للجماعات الإرهابية».

تصحيح المعاملة التمييزية والعنصرية
واعتبر أن المسؤولين الفرنسيين «وبدلا من تصحيح أخطاء الماضي الجسيمة في دعم قتلة الشعب الإيراني، والتركيز على إيجاد حلول جذرية للمشاكل والأزمة الداخلية العميقة لهذا البلد، وتصحيح المعاملة التمييزية والعنصرية التي يتعرض لها المواطنون الفرنسيون، يفتحون الباب أمام عقد ملتقيات للإرهابيين».

وحذر كنعاني الحكومة الفرنسية «من التداعيات السياسية والقانونية لاستمرار نهج دعم واستضافة الإرهابيين وقتلة المواطنين والمسؤولين الإيرانيين»، ونصحها «بالاهتمام برغبات الشعب الفرنسي بدلا من دعم مثل هذه الزمر الإرهابية لإثارة الرعب والفوضى في المشهد الداخلي للدول الأخرى».

ودعمت جماعة «مجاهدي خلق» بداية الثورة الإسلامية بقيادة الإمام الخميني التي أسقطت نظام الشاه في 1979، قبل أن تنتقل إلى معارضة السلطة الجديدة. وحظرت طهران الجماعة منذ مطلع الثمانينات، وتتهمها بالوقوف خلف الكثير من الهجمات والتفجيرات التي راح ضحيتها الآلاف من الإيرانيين. كما ساندت الجماعة الجيش العراقي خلال الحرب مع طهران بين 1980 و1988.

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