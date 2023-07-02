إيران تدعو فرنسا إلى وقف «التعامل العنيف» مع المحتجين

القاهرة - بوابة الوسط

دعت إيران فرنسا إلى وقف «التعامل العنيف» وضبط النفس في مواجهة أعمال الشغب التي اندلعت إثر مقتل شاب برصاص شرطي.

وقال الناطق باسم وزارة الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني، في تصريحات اليوم الأحد، إن «المطلوب هو احترام الحكومة الفرنسية مبادئ الكرامة الإنسانية وحرية التعبير وحق الاحتجاج السلمي للمواطنين، ووقف التعامل العنيف مع مواطنيها»، داعيا «الحكومة والشرطة الفرنسية إلى ضبط النفس ونبذ العنف والاهتمام بمطالب المحتجين».

واعتبر كنعاني أن «ممارسة التمييز ضد المهاجرين وعدم تقبلهم وعدم تصحيح التعامل الخاطئ معهم من قبل بعض الدول الأوروبية، أدى إلى خلق أوضاع غير مناسبة للمواطنين الأوروبيين ومنهم في فرنسا»، داعيا الرعايا الإيرانيين إلى تجنّب «السفر غير الضروري الى فرنسا قدر الامكان، في ظل الأوضاع المتأزمة الحالية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وتشهد فرنسا أعمال شغب واسعة النطاق في أعقاب مقتل نائل (17 عاما) برصاص شرطي في ضاحية نانتير غرب باريس.

وأعلنت وزارة الداخلية الفرنسية توقيف المئات كل ليلة على خلفية أعمال شغب وسرقة ونهب وإضرام نار في الأملاك العامة والخاصة، بينما نشرت عشرات الآلاف من عناصر الشرطة والدرك لحفظ الأمن وإعادة الهدوء في الشوارع.

اهتمام من وسائل الإعلام في إيران

وتلقى هذه الأحداث اهتماما من قبل وسائل الإعلام في إيران، إذ أفردت مساحة واسعة لتغطية أعمال الشغب التي طالت عددا من المدن كبرى وضواحيها.

وسبق لفرنسا أن انتقدت بشكل لاذع طهران على خلفية الاحتجاجات التي اندلعت في إيران اعتبارا من منتصف سبتمبر الماضي، بعد وفاة الشابة مهسا أميني، إثر توقيفها من قبل شرطة الأخلاق في طهران على خلفية عدم التزامها القواعد الصارمة للباس في الجمهورية الإسلامية.

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واعتبرت السلطات الإيرانية أن الاحتجاجات التي تراجعت حدتها بشكل كبير في الأشهر الماضية، كانت بمعظمها «أعمال شغب» مدعومة من أطراف خارجية.

وقتل مئات الأشخاص على هامش الاحتجاجات بينهم عشرات من عناصر قوات الأمن، في حين أوقفت السلطات الإيرانية الآلاف.

ودانت الخارجية الإيرانية في أكتوبر الماضي، تصريحات للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعم فيها الاحتجاجات، معتبرة أنها «اتهامات سياسية وتدخلية وتشجع على العنف وانتهاك القانون».