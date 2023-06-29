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لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 29 يونيو 2023, 06:03 مساء
لوفيغارو: ما الدور الذي ستلعبه «فاغنر» في بيلاروسيا؟
عناصر مقاتلين يرفعون شعار «فاغنر» الروسية. (أرشيفية: الإنترنت).
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اعتبرت جريدة «لوفيغارو» الفرنسية، أن أمام قائد «فاغنر» يفغيني بريغوجين، وأمير الحرب السابق الذي وصل منفياً إلى بيلاروسيا الثلاثاء عقاباً على تمرده ضد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أدوار محتملة في منفاه، فما الأدوار التي قد يلعبها يفغيني بريغوجين على رأس «فاغنر» في بيلاروسيا؟

مع أن الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو أكد أن «فاغنر» لن تكون قادرة على فتح مراكز تجنيد على أراضيها، فإنه يمكن استخدامها في الواقع لدعم الجيش النظامي البيلاروسي، بمهارات استشارية وتدريبية، وهذا ما أشارت إليه التصريحات الأخيرة للوكاشينكو، الذي أشاد بالجودة الفائقة والقوة القتالية لـ«فاغنر»، وفقا لوكالة «رويترز».

حارس لنظام ألكسندر لوكاشينكو؟
يرى أرنو دوبيان مدير المرصد الفرنسي الروسي، أنه يمكن للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو «أن تكون له مصلحة شخصية في وصول فاغنر إلى بلاده»، وأن يجعل «فاغنر» حارسه الرئاسي الجديد. ولا يستبعد الاختصاصي إمكانية أن يصبح لوكاشينكو الراعي الحصري أو الجزئي لشركة «فاغنر» ولكن بعد ذلك ستنشأ مسألة الثقة. إذ يقول بافيل سلونكين، الدبلوماسي السابق والمتخصص في الشأن البيلاروسي في «مركز أبحاث المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية» (ECFR): «يفضل الرئيس البيلاروسي لوكاشينكو أن يكون لديه رجال يسيطر عليهم: لست متأكداً من أنه يستطيع الوثوق بمرتزقة». بالمقابل، هل سيوافق رئيس «فاغنر» على أن يكون «خاضعاً» لسلطة ما؟ فرغم أن «بريغوجين يدين ببقائه إلى لوكاشينكو مما يجعل لديه شكلاً من أشكال الولاء له»، وفق الاختصاصي أرنو دوبيان، فإنه مع ذلك، «من الصعب تخيل أن يقبل بريغوجين الذي أظهر دائماً حرية الكلام والتحرك، أن يجري التحكم فيه».

إذا كان على «فاغنر» توفير الأمن الرئاسي البيلاروسي، فقد يتعين عليها أيضاً أن تلعب دوراً في مكافحة التمرد المحتمل ضد نظام الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، الذي أدت إعادة انتخابه المتنازع عليها في عام 2020 إلى تعبئة داخلية ضخمة ضد نظام حكمه، وقد تمكن لوكاشينكو بمساعدة من موسكو من الاحتفاظ بحكم هش، ويمكن أيضاً قمع حركات المعارضة البيلاروسية بقسوة من قبل مقاتلي «فاغنر».

كما أن وصول «فاغنر» إلى بيلاروسيا يقلق الجار البولندي الذي أعلن الثلاثاء، عبر الرئيس أندريه دودا، عن «إشارات سلبية للغاية» بسبب وصول «فاغنر» إلى بيلاروسيا، وأشار التقرير إلى أن مقاتلي «فاغنر» قد يستقرون في منطقة غرودنو البيلاروسية المتاخمة لبولندا. ويحذر بافيل سلونكين المتخصص في الشأن البيلاروسي من أن مقاتلي فاغنر «سيصبحون بالتالي قوة ردع ضد دول الناتو».

«فاغنر» والعاصمة الأوكرانية
وعن احتمال أن تستهدف «فاغنر» العاصمة الأوكرانية كييف انطلاقاً من الأراضي البيلاروسية، يقول بافيل سلونكين: «هذا ليس مستحيلاً، لكنه بعيد الاحتمال»، إذ يجب على «فاغنر» أن تجمع قوات كبيرة لهجومها، وليس هذا هو الحال في الوقت الحالي، خاصة أن الجيش الروسي النظامي (وعدده أضعاف عدد مقاتلي فاغنر) الذي كان متجهاً نحو كييف، هُزم في الأشهر الأولى من الحرب (العام الماضي) رغم أن الأوكرانيين لم يكونوا قد تلقوا بعد المعدات الغربية بكميات كبيرة، ولم يكونوا قد تخضرموا في الحرب.

ولفت التقرير إلى أن شمال أوكرانيا، الملغم والمحمي جيداً، سيقدم مقاومة شرسة ضد «فاغنر». ويضيف بافيل سلونكين: «يمكن لتحركات فاغنر، مع ذلك، أن تجبر الجيش الأوكراني على سحب جزء من قواته المستعدة للهجوم المضاد (في شرق أوكرانيا)، مما يخفف من الضغط الأوكراني على الجيش الروسي النظامي على الجبهة».

هل ينتقم بريغوجين من بوتين
عد التقرير أن الانتقام يمكن أن يستمر في تحريك بريغوجين. بحشد القوات، وإعادة التجهيز، وقد يشن غارة جديدة ضد موسكو، للقضاء نهائياً على منافسيه داخل القيادة العسكرية الروسية. ولكن وفق الدبلوماسي والمتخصص في الشأن البيلاروسي بافيل سلونكين فإن «كلا من مينسك وموسكو لن تسمح بذلك». ويقول مدير المرصد الفرنسي الروسي أرنو دوبيان في هذا الإطار: «إنه أمر بعيد الاحتمال ومستبعد أكثر من هجوم لفاغنر على كييف». في الواقع، «سيحرص الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو على مراوغة بريغوجين، لتجنب زعزعة استقرار روسيا جارته وحليفته الرئيسية، لكن أيضاً حتى لا ينقلب عليه».

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