السلطات الكندية تفتح تحقيقا في انفجار الغواصة «تيتان»

القاهرة - بوابة الوسط

فتحت السلطات الكندية السبت، تحقيقا في انفجار الغواصة الصغيرة «تيتان»، التي أطلق اختفاؤها قرب حطام «تايتانيك»، وعلى متنها خمسة أشخاص، عملية بحث شاركت فيها دول عدة.

وقالت رئيسة مجلس سلامة النقل الكندي كاثي فوكس، إن «مهمتنا تتمثّل بمعرفة ما حدث ولماذا وتحديد ما يمكن تغييره لخفض فرص أو خطر وقوع أحداث كهذه في المستقبل»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفادت الصحفيين في مدينة سانت جونز الواقعة على جزيرة نيوفاوندلاند «نعرف بأن الجميع يرغب بإجابات، خصوصا العائلات والعامة». ويمكن للتحقيق الكامل بأن يستغرق ما بين 18 شهرا وعامين.

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وانطلقت سفينة الشحن «بولار برايس» التي ترفع العلم الكندي من سانت جونز نهاية الأسبوع الماضي وعلى متنها محققو مجلس سلامة النقل لإعادة «تيتان» إلى نقطة انطلاقها في شمال الأطلسي.

الغواصة تعرضت لـ«انفجار كارثي»

ويحقق المجلس دوريا في حوادث الجو والقطارات والبحر وأنابيب الطاقة بهدف تحسن سلامة النقل، ولا يحمّل عادة أي جهات المسؤولية ولا يحدد المسؤولية المدنية أو الجنائية.

وأفاد خفر السواحل الأميركي الخميس بأن جميع الأشخاص الخمسة الذين كانوا على متن الغواصة، لقوا حتفهم بعدما تعرّضت إلى «انفجار كارثي».

وعُثر على الحطام في قاع البحر على بعد 500 متر عن حطام «تايتانيك».

وفي الأثناء، تعمل «شرطة الخيالة الملكية الكندية» على تحديد إن حدث خرق أي قوانين جنائية في إطار سلسلة الأحداث التي أدت إلى مقتل الأشخاص الخمسة.

وأوضح قائد شرطة نيوفاوندلاند ولابرادور كينت أوزموند، بأن مهمة المحققين تتمثل في تحديد «إن كان فتح تحقيق كامل من قبل شرطة الخيالة الملكية الكندية أمرا مبررا»، مضيفا «لن يتم المضي قدما بتحقيق من هذا النوع إلا إذا أشارت دراستنا للظروف إلى احتمال خرق القوانين الجنائية الفدرالية أو الإقليمية».