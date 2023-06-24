لاتفيا تعزّز أمن حدودها وتمنع الروس من دخول أراضيها

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس لاتفيا المنتخب إدغارس رينكيفيكس، اليوم السبت، أن بلاده عززت أمن حدودها إثر التمرد الحاصل في روسيا ولن تسمح بدخول المواطنين الروس إلى أراضيها.

وكتب في تغريدة «تتابع لاتفيا عن كثب مستجدات الوضع في روسيا.. عززنا الأمن عند الحدود ولن نصدر تأشيرات أو نسمح بدخول مواطنين روس يغادرون روسيا بسبب الأحداث الراهنة»، بحسب «فرانس برس».

وتوجه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين السبت بخطاب إلى الأمة محذرا من «التهديد القاتل» وخطر «حرب أهلية» اللذين يمثلهما قائد مجموعة فاغنر يفغيني بريغوجين بعد تمرده على القيادة الروسية.

الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة

من جهته، قال حاكم منطقة فورونيج الواقعة في جنوب روسيا، اليوم السبت، إن الجيش الروسي يتخذ الإجراءات اللازمة من أجل التصدي لمحاولة مجموعة فاغنر إطاحة القيادة العسكرية.

وأوضح الحاكم ألكسندر غوسيف في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي «في إطار عملية مكافحة الإرهاب في فورونيج تتخذ القوات الروسية الاستعدادات العملياتية والقتالية الضرورية». ولاحقا، أعلنت السلطات الروسية، السبت، أنها تحاول إخماد حريق كبير اندلع في مستودع للوقود في فورونيج.

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وفي أول تعليق له على الأحداث، قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، السبت، إن التمرد المسلح الذي أطلقته مجموعة فاغنر دليل على ضعف روسيا وعدم الاستقرار السياسي فيها. وصرح في بيان على وسائل التواصل الاجتماعي «ضعف روسيا واضح. ضعف واسع النطاق. وكلما أبقت روسيا قواتها ومرتزقتها على أرضنا، واجهت المزيد من الفوضى والألم والمشكلات لاحقا»، مؤكدا أن «أوكرانيا قادرة على حماية أوروبا من انتشار الشر والفوضى الروسيين».

فاغنر.. «طعنة في الظهر»

ووصف بوتين، الذي تحدث عند السابعة بتوقيت غرينتش، تمرد مجموعة فاغنر بأنه «طعنة في الظهر»، متهما بريغوجين بـ«خيانة» روسيا تلبية «لطموحات شخصية». وقال الرئيس الروسي «إنها طعنة في ظهر بلدنا وشعبنا». وأضاف «ما نواجهه ليس إلا خيانة. خيانة سببها طموحات ومصالح شخصية» لبريغوجين مؤكدا أن المتمردين «سيعاقبون حتما».

وصرح بريغوجين السبت أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين «أخطأ بشدة» باتهام مقاتليه «بالخيانة» مؤكدا أن قواته «لن تستسلم».

وأكد في تسجيل صوتي أنه «في ما يتعلق بخيانة الوطن أخطأ الرئيس بشدة. نحن وطنيون». وأضاف «لن يستسلم أحد بناء على طلب الرئيس أو الأجهزة الأمنية أو أي كان». وهذه المرة الأولى التي يهاجم فيها بريغوجين بوتين شخصيا.

وفي وقت لاحق، تحدث بوتين إلى حليفيه، البيلاروسي الرئيس ألكسندر لوكاشنكو، والكازاخستاني قاسم-جومارت توكاييف. وفي السياق، دعا زعيما مجلسي البرلمان الروسي، السبت، إلى دعم الرئيس فلاديمير بوتين.