موسكو: القوات الأوكرانية «تستغل استفزاز» فاغنر لشن هجوم على باخموت

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت موسكو السبت أنّ قوات كييف تستعدّ لشنّ هجوم قرب مدينة باخموت في شرق أوكرانيا «مستغلّة» في ذلك الفوضى الناجمة عن دعوة قائد «فاغنر» يفغيني بريغوجين إلى انتفاضة ضدّ القيادة العسكرية الروسية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان إنّ «نظام كييف يستغل استفزازات بريغوجين الرامية لزعزعة استقرار الوضع من أجل إعادة تجميع وحدات من لواءي مشاة البحرية 35 و36 لشنّ أعمال هجومية» في منطقة باخموت، مشيرة إلى أنّ قواتها استهدفت القوات الأوكرانية بقصف جوي ومدفعي، وفق وكالة «فرانس برنس».

الجيش الأوكراني يراقب الوضع

وأعلن الجيش الأوكراني، ليل الجمعة، أنه «يراقب» الخلاف الناشئ بين «فاغنر» والقيادة العسكرية الروسية، بعدما اتهم قائد المجموعة شبه العسكرية الروسية الجيش بقتل عدد كبير من عناصره في قصف استهدف مواقع خلفية لهم في أوكرانيا.

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وقالت وزارة الدفاع الأوكرانية في تغريدة على تويتر «نحن نراقب» الوضع، في حين أعلن قائد الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريلو لودانوف أن فاغنر والجيش الروسي بدآ «يفترسان بعضهما البعض للحصول على السلطة والمال»، وفق وكالة فرانس برس.