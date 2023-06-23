فاغنر تؤكد قصف مواقعها.. والجيش الروسي ينفي مسؤوليته

القاهرة - بوابة الوسط

اتهم قائد «فاغنر»، اليوم الجمعة، الجيش الروسي بقصف معسكرات لقواته في أوكرانيا مما أسفر عن مقتل عدد «هائل» من عناصر مجموعته شبه العسكرية الروسية، متوعدا بالانتقام.

وبنبرة ملؤها الغضب، قال يفغيني بريغوجين في رسالة صوتية نشرها مكتبه «لقد شنوا ضربات، ضربات صاروخية، على معسكراتنا الخلفية. لقد قُتل عدد هائل من مقاتلينا»، متوعدا بـ«الرد» على هذا القصف الذي أكد أن وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو هو الذي أصدر الأمر بتنفيذه.

من جهته، أكد الجيش الروسي أنهلم يقصف مواقع لمجموعة فاغنر، وقالت وزارة الدفاع في بيان إن «الرسائل ومقاطع الفيديو التي نشرها بريغوجين على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن ضربات مفترضة شنتها وزارة الدفاع الروسية على قواعد خلفية لمجموعة فاغنر شبه العسكرية، لا تتفق مع الواقع وتشكل استفزازا».