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قائد قوات الـ«ناتو» في كوسوفو يحض بريشتينا وبلغراد على الحوار

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 يونيو 2023, 09:45 مساء
قائد قوات الـ«ناتو» في كوسوفو يحض بريشتينا وبلغراد على الحوار
عناصر من الشرطة الصربية على الحدود مع كوسوفو (أرشيفية: أ ف ب)
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حض قائد بعثة حفظ السلام بقيادة حلف شمال الأطلسي في كوسوفو (كفور) الجنرال أنجيلو ميكيلي ريستوتشا، اليوم الإثنين، بلغراد وبريشتينا على التخلي عن «الخطاب غير المفيد» وبدء حوار لنزع فتيل التوترات.

وقال للصحفيين في مقر كفور في بريشتينا: «أدعو مجددا الطرفين للابتعاد عن الخطاب غير المفيد ومواجهة هذا التحدي على طاولة المفاوضات التي هي السبيل الوحيد لتسوية الوضع»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وصربيا مرشحة للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي منذ أكثر من عقد، لكن تطبيع العلاقات مع كوسوفو، شرط رئيسي للمضي قدما بملفها.

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