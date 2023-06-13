بوتين: الجيش الروسي يفتقر لما يكفي من الذخيرة عالية الدقة والمسيّرات

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، أن قوات بلاده في أوكرانيا تعاني من نقص في بعض المعدات العسكرية، بما في ذلك الذخيرة عالية الدقة والمسيّرات.

وقال بوتين خلال اجتماع مع صحفيين متخصصين بالشأن العسكري في الكرملين «على مدى العملية العسكرية الخاصة، بات واضحا بأن (الجيش) يفتقر للعديد» من المعدات. وأضاف «الذخيرة عالية الدقة ومعدات الاتصالات والمسيّرات.. نمتلكها ولكن للأسف ليس بالقدر الكافي»، بحسب «فرانس برس».

وأكد بوتين أنه كان بإمكان موسكو أن تعد مناطق البلاد الجنوبية المحاذية لأوكرانيا بشكل أفضل لصد الهجمات من الأراضي الأوكرانية.

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وقال الرئيس الروسي مشيرا إلى الهجمات عبر الحدود التي استهدفت منطقة بيلغورود الجنوبية الروسية، «بالطبع، من الضروري تعزيز الحدود ... لكن بالمبدأ، كان من الممكن افتراض أن العدو سيتصرف بهذه الطريقة، وكان من الممكن الاستعداد بشكل أفضل».

استعادة السيطرة على سبع قرى

وأعلنت كييف، أمس الإثنين، أنها استعادت السيطرة على سبع قرى في شرق وجنوب أوكرانيا من القوات الروسية في الهجوم المضاد الذي تشنه منذ نهاية الأسبوع الماضي.

وقالت غانا ماليار نائبة وزير الدفاع الأوكراني على تلغرام «جرى تحرير سبع قرى»، معددة لوبكوفو وليفادني ونوفوداريفكا في منطقة زابوريجيا الجنوبية. وأضافت أن القوات الأوكرانية استعادت أيضا قرية ستوروجيفي التي تقع قرب ثلاث قرى أخرى جرت السيطرة عليها الأحد جنوب منطقة دونيتسك.