مقتل 21 شخصا على الأقل جراء أمطار وعواصف رعدية في باكستان

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون باكستانيون السبت، إن 21 شخصا على الأقل لقوا حتفهم بعد هطول أمطار غزيرة وعواصف رعدية أحدثت دمارا في شمال غرب باكستان.

وأصيب نحو 80 شخصا، بينهم نساء وأطفال، جراء انهيار الأسقف والجدران في أجزاء من إقليم خيبر باختونخوا، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

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وجرى الإبلاغ عن الوفيات والدمار في مناطق كرك وبانو ولاكي مروات في الإقليم، حسبما قال تيمور علي، الناطق باسم هيئة إدارة الكوارث في الإقليم، مضيفا أنه من المتوقع أن يرتفع عدد الوفيات.

عملية الإغاثة جارية

وقال المدير العام لمنظمة الإنقاذ 1122 في بيان إن عملية الإغاثة جارية في المناطق المتضررة مع نقل المصابين إلى المستشفيات.

وفي الشهر الماضي، قتل نحو عشرة أشخاص بينهم نساء وأطفال بسبب انهيار جليدي خلال تساقط الثلوج بشكل غير عادي خلال فصل الصيف.