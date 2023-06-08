فرنس برس: منفذ اعتداء فرنسا هتف بـ«اسم المسيح» لدى تنفيذ الهجوم

القاهرة - بوابة الوسط

كشف تسجيل مصور اطلعت عليه «فرانس برس» أن السوري الذي يشتبه بأنه هاجم أطفالا بسكين في بلدة أنيسي الفرنسية الخميس «هتف باسم المسيح» مرتين باللغة الإنكليزية أثناء تنفيذه الاعتداء، وهو ما أكده مصدر مطلع، والمهاجم الذي كان يضع صليبا لدى توقيفه عرّف عن نفسه بأنه «مسيحي من سورية» لدى تقدّمه بطلب للحصول على حق اللجوء في فرنسا بتاريخ 28 نوفمبر 2022.

ويبدو أن اللاجئ السوري الذي يشتبه بأنه طعن ستة أشخاص في بلدة أنيسي في منطقة الألب الفرنسية الخميس لم يتحرّك بـ«دافع إرهابي»، وفق ما أفادت النائبة العامة، وقالت لين بونيه ماتيس إن «أحد الأطفال الأربعة الذين جُرحوا في الاعتداء يبلغ من العمر 22 شهرا ويبلغ اثنان عامين وأكبرهم ثلاث سنوات».