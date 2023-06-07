البيت الأبيض: بايدن يستقبل الأمين العام لحلف شمال الأطلسي الإثنين المقبل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الناطقة باسم رئاسة البيت الأبيض كارين جان-بيار أن الرئيس الأميركي جو بايدن سيستقبل، الإثنين المقبل، الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ، لإجراء محادثات في البيت الأبيض، قبل شهر من موعد قمة للتكتل الدفاعي ستبحث خصوصا ملف أوكرانيا.

وأوضحت جان-بيار أن اللقاء مع ستولتنبرغ، الذي ستنتهي ولايته في أكتوبر، يرمي إلى التحضير للقمة المقبلة لـ«الناتو»، المقرر عقدها في فيلنيوس، والبحث في «دعم الحلفاء أوكرانيا في مواجهة حرب عدوانية وحشية تشنها روسيا»، وفق «فرانس برس».

أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف

وقال ستولتنبرغ أمس الثلاثاء، إن روسيا ليس لديها الحق في الاعتراض على انضمام أوكرانيا إلى الحلف الدفاعي الغربي.

وأوضح ستولتنبرغ، في براتيسلافا خلال اجتماع مع قادة الجناح الشرقي للناتو «يتفق جميع الحلفاء على أن باب الناتو ما زال مفتوحًا، وأن أوكرانيا ستصبح عضوًا في الحلف، وأن روسيا ليس لديها حق النقض».