انتخاب الجزائر وسيراليون أعضاء غير دائمين في مجلس الأمن عن قارة أفريقيا

القاهرة - بوابة الوسط

انتُخبت الجزائر وسيراليون، اليوم الثلاثاء، أعضاء جددًا غير دائمين في مجلس عن قارة أفريقيا، ضمن الأعضاء الخمسة الجدد الذين سيباشرون أعمالهم بالمجلس في 1 يناير 2024.

وانتخب أيضًا بجانب الجزائر وسيراليون، في إطار الدورة 77 للجمعية العامة، كل من غويانا وكوريا الجنوبية وسلوفينيا، وتستمر عضويتها لمدة عامين.

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ونهاية العام الماضي، استغلت الجزائر احتضانها أعمال الندوة التاسعة رفيعة المستوى حول السلم والأمن في أفريقيا لحشد مزيد من الدعم من الدول الأفريقية لترشُّحها.

ولاحقًا حظيت الجزائر بمساندة الجامعة العربية والاتحاد الأفريقي الذي صادق مجلسه التنفيذي خلال دورته الـ38 على دعم ملفها لنيل هذا المقعد الذي شغلته لفترات متواترة زمنيًا (1968-1969 و1988-1989 ثم 2004-2005).