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الجيش الروسي يعلن شنّ ضربات ليلية على مطارات عسكرية أوكرانية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 04 يونيو 2023, 02:17 مساء
الجيش الروسي يعلن شنّ ضربات ليلية على مطارات عسكرية أوكرانية
عيادة تعرضت إلى قصف روسي في مدينة دنيبرو, 26 مايو 2023. (سيرغي ليساك رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في دنيبروبتروفسك)
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أعلن الجيش الروسي الأحد، أنه شنّ ضربات جوية ليلية على مطارات عسكرية أوكرانية، مؤكدًا أنه أصاب مراكز قيادية ومعدات.

وقالت وزارة الدفاع الروسية «هذه الليلة، شنّت القوات المسلحة الروسية ضربة مشتركة بأسلحة بعيدة المدى وعالية الدقة من الجو ضد منشآت العدو في مطارات عسكرية»، بحسب وكالة «فرانس برس».

وفي وقت سابق من اليوم، قتلت طفلة في الثانية من العمر وجرح 22 شخصا آخرين في هجوم جوي في دنيبرو بوسط أوكرانيا، مساء السبت، كما تعرض مطار بوسط البلد للقصف الأحد، حسبما أعلنت السلطات الأوكرانية.

ضحايا ما زالوا عالقين
واتهم الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الروس بمهاجمة مدينة دنيبرو مساء السبت، مشيرًا إلى أن هناك ضحايا آخرين ما زالوا عالقين تحت أنقاض مبنيَين سكنيين، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال حاكم منطقة دنيبرو سيرغي ليساك، في رسالة على تطبيق تلغرام، اليوم الأحد، إن القصف أصاب مبنيين سكنيين من طابقين وعشرة منازل ومحلًا تجاريا وأنبوبا للغاز، مضيفا أن «جثة فتاة انتُشلت من تحت أنقاض منزل في منطقة بيدورودنينسكا»، موضحا أنها «بلغت للتو الثانية من العمر».

- مقتل طفلة وإصابة 22 شخصًا في قصف جوي على دنيبرو الأوكرانية

وتابع أن «22 شخصًا جرحوا بينهم خمسة أطفال»، وكان قد تحدث ليل السبت الأحد عن ثلاثة فتيان في حالة خطيرة في المستشفى.

كما أعلنت السلطات الأوكرانية أيضًا أن صواريخ روسية ضربت مطارًا قرب مدينة كروبيفنيتسكي بوسط أوكرانيا.

وقال الناطق باسم سلاح الجو الأوكراني يوري إغنات لقناة تلفزيونية إن القوات الروسية أطلقت «ستة صواريخ وخمس مسيّرات هجومية»، مضيفا «للأسف لم تُدمّر كلها. من بين الستة، دمر سلاح الجو أربعة فيما أصاب اثنان المطار قرب كروبيفنيتسكي»، فيما لم يقدّم تفاصيل إضافية.

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