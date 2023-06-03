حصيلة جديدة.. 288 قتيلا جراء حادث القطارات في الهند

القاهرة - بوابة الوسط

ارتفعت حصيلة ضحايا اصطدام ثلاثة قطارات في شرق الهند إلى 288 قتيلا على الأقل، وفق ما أفاد المدير العام لأجهزة مكافحة الحرائق في ولاية أوديشا سودانشو سارانغي صباح السبت.

وأكد سارانغي لوكالة «فرانس برس» هذه الحصيلة الجديدة لأعداد القتلى، في حين أن أكثر من 850 آخرين أصيبوا أيضا بجروح جراء هذا الحادث الذي وقع مساء الجمعة، وسط مخاوف من أن يكون كثير من العالقين تحت العربات.

وأشارت حصيلة سابقة إلى سقوط 207 قتلى، فيما أظهرت لقطات بثتها محطات محلية مقصورات محطمة وبقع دماء على أجزاء معدنية ملتوية وعشرات الركاب ممددين على جوانب المسار قرب بالاسور التي تبعد نحو 200 كلم عن العاصمة الإقليمية بوبانسوار.