الأمم المتحدة: أكثر من 100 ألف لاجئ سوداني في تشاد

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت الأمم المتحدة، اليوم الخميس، أن أكثر من مئة ألف لاجئ سوداني فروا إلى تشاد المجاورة منذ اندلاع النزاع في السودان قبل ستة أسابيع.

وحذّرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين من أن عدد اللاجئين الجدد تجاوز عتبة المئة ألف، داعية إلى مساعدات مالية عاجلة.

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وشددت الأمم المتحدة، الإثنين، على أن سكان السودان ومنطقة الساحل وهايتي يحتاجون إلى اهتمام عاجل من المجتمع الدولي لأن خطر انعدام الأمن الغذائي في هذه الدول هو الأكثر إثارة للقلق في العالم.