الجيش السوداني يعلق مفاوضات وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن مسؤول في الحكومة السودانية لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوداني «علق مشاركته في مفاوضات جدة» بالسعودية التي تُجرى برعاية أميركية وسعودية للتوصل إلى هدنة مع قوات الدعم السريع التي تنازعه السلطة.

وقال هذا المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن الجيش اتخذ هذا القرار «بسبب عدم تنفيذ المتمردين البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة».

وتستمر الحرب التي أوقعت أكثر من 1800 قتيل، وفقا لمنظمة «أكليد»، وأكثر من مليون ونصف مليون نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة، في حصد الضحايا وترغم مزيدا من الأسر على ترك منازلها. ومنذ 22 مايو، يشيد الوسطاء السعوديون والأميركيون بوقف إطلاق النار الذي ظل حبرا على ورق. فعلى الأرض لم يتوقف القصف الجوي والمدفعي واستمرت تحركات المدرعات.

وكتب المحلل المتخصص في القرن الأفريقي رشيد عبدي على حسابه على موقع تويتر أمس الثلاثاء «لا يوجد وقف إطلاق نار في السودان»، في إشارة إلى تواصل القتال. وأَضاف «هناك فجوة عميقة بين الواقع على الأرض في السودان والدبلوماسية في جدة».

البرهان وحمدان تبادلا الاتهامات

كما جرت العادة، تبادل الجيش الذي يقوده الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، الاتهامات بخرق الهدنة ويقول كل طرف إنه يرد على هجمات الخصم. وبحسب تقرير الثلاثاء للمجلس النرويجي للاجئين، فقد انتشرت أعمال «النهب والسرقة في الخرطوم، وجردت بعض المناطق بالكامل من الممتلكات».

وأشار المجلس إلى محاولته القيام بعمليات توزيع للمواد الغذائية، «لكننا نواجه تحديات بسبب انهيار النظام المصرفي وعقبات لوجستية أخرى»، مثل انقطاع الاتصالات وندرة النقد لشراء الإمدادات. وأكد المجلس في تقريره «لا تزال القصة كما هي.. يواجه الناس في السودان مرة أخرى العنف والنزوح».

وأفاد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان الثلاثاء بعد اختتامه زيارة إلى مصر أن «أكثر من 345.000 شخص اضطروا للفرار أخيرا من السودان، وتستضيف مصر حوالي نصفهم».