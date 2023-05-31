  • Alwasat News
Atwasat

الجيش السوداني يعلق مفاوضات وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 31 مايو 2023, 10:17 صباحا
الجيش السوداني يعلق مفاوضات وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع
رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان عبدالفتاح البرهان في الخرطوم. (أ ف ب)
alwasat radio

أعلن مسؤول في الحكومة السودانية لوكالة فرانس برس، اليوم الأربعاء، أن الجيش السوداني «علق مشاركته في مفاوضات جدة» بالسعودية التي تُجرى برعاية أميركية وسعودية للتوصل إلى هدنة مع قوات الدعم السريع التي تنازعه السلطة.

وقال هذا المسؤول طالبا عدم كشف هويته إن الجيش اتخذ هذا القرار «بسبب عدم تنفيذ المتمردين البند الخاص بانسحابهم من المستشفيات ومنازل المواطنين وخرقهم المستمر للهدنة».

وتستمر الحرب التي أوقعت أكثر من 1800 قتيل، وفقا لمنظمة «أكليد»، وأكثر من مليون ونصف مليون نازح ولاجئ، بحسب الأمم المتحدة، في حصد الضحايا وترغم مزيدا من الأسر على ترك منازلها. ومنذ 22 مايو، يشيد الوسطاء السعوديون والأميركيون بوقف إطلاق النار الذي ظل حبرا على ورق. فعلى الأرض لم يتوقف القصف الجوي والمدفعي واستمرت تحركات المدرعات.

وكتب المحلل المتخصص في القرن الأفريقي رشيد عبدي على حسابه على موقع تويتر أمس الثلاثاء «لا يوجد وقف إطلاق نار في السودان»، في إشارة إلى تواصل القتال. وأَضاف «هناك فجوة عميقة بين الواقع على الأرض في السودان والدبلوماسية في جدة».

البرهان وحمدان تبادلا الاتهامات
كما جرت العادة، تبادل الجيش الذي يقوده الفريق أول عبدالفتاح البرهان وقوات الدعم السريع التي يقودها محمد حمدان دقلو، الاتهامات بخرق الهدنة ويقول كل طرف إنه يرد على هجمات الخصم. وبحسب تقرير الثلاثاء للمجلس النرويجي للاجئين، فقد انتشرت أعمال «النهب والسرقة في الخرطوم، وجردت بعض المناطق بالكامل من الممتلكات».

وأشار المجلس إلى محاولته القيام بعمليات توزيع للمواد الغذائية، «لكننا نواجه تحديات بسبب انهيار النظام المصرفي وعقبات لوجستية أخرى»، مثل انقطاع الاتصالات وندرة النقد لشراء الإمدادات. وأكد المجلس في تقريره «لا تزال القصة كما هي.. يواجه الناس في السودان مرة أخرى العنف والنزوح».

وأفاد مفوض الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين فيليبو غراندي في بيان الثلاثاء بعد اختتامه زيارة إلى مصر أن «أكثر من 345.000 شخص اضطروا للفرار أخيرا من السودان، وتستضيف مصر حوالي نصفهم».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي

مع بلوغ التضخم 700%.. التسوق الليلي يزدهر في زيمبابوي
الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

الخارجية الأميركية: واشنطن لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا
بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس

بعد الهجوم بمسيرات على موسكو.. بوتين: أوكرانيا تريد ترويع الروس
القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية

القائمة الرسمية للمنتخب الليبي لمواجهة بوتسوانا في تصفيات الأمم الأفريقية
«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»

«جوليان إسكوديه» يكشف أسرار تألق إشبيلية في «يوروبا ليغ»
شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة

شاهد في «وسط الخبر»: اشتباكات الحلفاء بطرابلس.. والإعدام للدواعش في مصراتة
حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»

حكومة الدبيبة تعلن حصيلة المرحلة الأولى للعملية العسكرية في «الساحل الغربي»
كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»

كاريكاتير خيري - اشتباكات مسلحة في طرابلس بين «أجهزة أمنية رسمية»
أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات سياسية».. وأطالب النائب العام بالتحقيق

أبوزريبة في جلسة «النواب»: أغلب الضربات الجوية في الزاوية «تصفية حسابات ...
الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)

الإعدام والمؤبد لـ37 متهما في محاكمة الدواعش بمصراتة (صور)
الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)

الطرابلسي يكشف تفاصيل الاشتباكات في العاصمة ليل أمس (فيديو)
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: «حراس الفضيلة».. تحصين للأخلاق أم هيمنة سلفية؟
الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد

الاتصال المفرط بالأدوات الرقمية في أماكن العمل يؤدي إلى حمل ذهني زائد
كاريكاتير خيري - تعدد اللجان

كاريكاتير خيري - تعدد اللجان
رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011

رغم الحظر.. 9 ملايين جنيه إسترليني صادرات الأسلحة البريطانية إلى ليبيا منذ 2011
جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل

جريدة «الوسط»: قبل 6 أشهر من موعدها المفترض.. الانتخابات مهددة بالترحيل
استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي

استخراج كتلة شعر «ضخمة» من بطن فتاة في عملية نادرة بمركز البيضاء الطبي
طفلان بطرابلس يسرقان 160 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»

طفلان بطرابلس يسرقان 160 ألف دينار من أسرتهما لشراء حسابات في لعبة «بابجي»
 المزيد من عربى

تعليقات

عناوين ذات صلة
محاولات لإعادة إحياء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
محاولات لإعادة إحياء بؤرة استيطانية في الضفة الغربية المحتلة
السعودية تعدم بحرينيين أُدينا بـ«الانضمام لخلية إرهابية» تسعى لزعزعة الأمن
السعودية تعدم بحرينيين أُدينا بـ«الانضمام لخلية إرهابية» تسعى ...
الوسيطان السعودي والأميركي: تمديد الهدنة في السودان لخمسة أيام
الوسيطان السعودي والأميركي: تمديد الهدنة في السودان لخمسة أيام
مدرسة تتحول إلى مستشفى ميداني صغير في قلب الحرب بالخرطوم
مدرسة تتحول إلى مستشفى ميداني صغير في قلب الحرب بالخرطوم
الجيش اللبناني يعلن تحرير السعودي المخطوف مشاري المطيري
الجيش اللبناني يعلن تحرير السعودي المخطوف مشاري المطيري
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
محللون: القمة العربية في السعودية تعيد الأسد إلى الواجهة الدبلوماسية
محللون: القمة العربية في السعودية تعيد الأسد إلى الواجهة ......
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة جدة؟
«بداية جديدة».. كيف استقبل القادة العرب مشاركة الأسد في قمة ......
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي
حكم بالسجن عامًا على رئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي...
تقرير دولي يحذر من آثار استبعاد دول عربية من تمويل مكافحة تغير المناخ
تقرير دولي يحذر من آثار استبعاد دول عربية من تمويل مكافحة ......
مقتل 3 فلسطينيين بينهم قيادي بالجهاد الإسلامي في غارة إسرائيلية جنوب غزة
مقتل 3 فلسطينيين بينهم قيادي بالجهاد الإسلامي في غارة ......
المزيد
الجيش السوداني يعلق مفاوضات وقف إطلاق النار مع قوات الدعم السريع
الجيش السوداني يعلق مفاوضات وقف إطلاق النار مع قوات الدعم ......
تبادل رفات مقاتلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين
تبادل رفات مقاتلين بين الحكومة اليمنية والحوثيين...
مجلس الأمن الدولي يطلب تقييم بعثة الأمم المتحدة في العراق
مجلس الأمن الدولي يطلب تقييم بعثة الأمم المتحدة في العراق...
الجيش اللبناني يعلن تحرير السعودي المخطوف مشاري المطيري
الجيش اللبناني يعلن تحرير السعودي المخطوف مشاري المطيري...
مدرسة تتحول إلى مستشفى ميداني صغير في قلب الحرب بالخرطوم
مدرسة تتحول إلى مستشفى ميداني صغير في قلب الحرب بالخرطوم...
المزيد