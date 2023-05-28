زعماء العالم يهنئون إردوغان برئاسة تركيا

القاهرة - بوابة الوسط

تلقى رجب طيب إردوغان، مساء اليوم الأحد، رسائل من زعماء العالم بمناسبة فوزه بدورة رئاسية جديدة في تركيا، بعد تفوقه بفارق ضئيل في الجولة الثانية للانتخابات الرئاسية التي مددت حكمه المستمر منذ عقدين حتى العام 2028.

الرئيس الأميركي

وفي رسالة التهنئة قال الرئيس الأميركي جو بايدن عبر «تويتر»: «أتطلع إلى مواصلة العمل معا بصفتنا حليفين في الناتو بشأن القضايا الثنائية والتحديات العالمية المشتركة»، بحسب وكالة «فرانس برس».

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الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي

كما هنأ رئيسا المفوضية والمجلس الأوروبيين والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) الرئيس التركي أيضًا على إعادة انتخابه.

وأعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين ورئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال عبر تويتر عن رغبتهما في «مواصلة تطوير العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا". من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ في تغريدة «أتطلع إلى مواصلة عملنا والتحضير لقمة الناتو في فيلنيوس في يوليو».

رئيس الوزراء البريطاني

وهنّأ أيضًا رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك الرئيس التركي على إعادة انتخابه، مؤكدًا التعاون الأمني المستمر بين البلدين.

وقال سوناك عبر تويتر: «أهنئ (الرئيس إردوغان)، وأتطلع إلى استمرار التعاون القوي بين بلدينا، من التجارة المتنامية إلى معالجة التهديدات الأمنية بصفتنا حليفين في الناتو».

المستشار الألماني

وقدم المستشار الألماني أولاف شولتس التهاني لإردوغان، مشيدًا بعلاقة البلدين بوصفهما «شريكين وحليفين مقربين». وقال شولتس عبر تويتر «أبارك للرئيس إردوغان. نريد معا أن ندفع أجندتنا المشتركة بزخم جديد».

الرئيس الأوكراني

كما هنّأ الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، إردوغان على إعادة انتخابه رئيسًا لتركيا، معربًا عن أمله في تعزيز العلاقات بين البلدين والتعاون من أجل أمن واستقرار أوروبا.

وقال زيلينسكي عبر «تويتر»: «نأمل في مزيد من تعزيز الشراكة الاستراتيجية لصالح بلدينا، وكذلك تعزيز تعاوننا من أجل أمن واستقرار أوروبا».

الرئيس المصري

وأعلن الناطق الرسمي باسم الرئاسة المصرية، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي بعث رسالة للرئيس التركي رجب طيب إردوغان بمناسبة فوزه بالانتخابات الرئاسية، وإعادة انتخابه رئيسًا لتركيا لفترة رئاسية جديدة.

الرئيس الفرنسي

وقدم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون التهنئة أيضًا، معتبرًا أن «لدى فرنسا وتركيا تحديات هائلة تخوضانها معًا». وبين هذه التحديات، أشار ماكرون عبر تويتر إلى «عودة السلام في أوروبا ومستقبل تحالفنا الأوروبي الأطلسي والبحر المتوسط»، مضيفًا «مع الرئيس إردوغان الذي أهنئه سنواصل المضي قدمًا».

الرئيس الروسي

وهنأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الزعيم التركي بفوزه في الدورة الثانية للانتخابات الرئاسية. وقال بوتين «فوزكم في هذه الانتخابات هو النتيجة المنطقية لعملكم المتفاني بصفتكم رئيسًا للجمهورية التركية، وهو دليل واضح على دعم الشعب التركي لجهودكم في تعزيز سيادة الدولة واتباع سياسة خارجية مستقلة»، وفق بيان نشره موقع الرئاسة الروسية.

أمير قطر

وهنأ أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني الرئيس التركي بفوزه بالرئاسة،. وقال الأمير تميم في تغريدة «أخي العزيز رجب طيب إردوغان مبارك لكم الفوز، وأتمنى لك التوفيق في ولايتك الجديدة».

الرئيس الجزائري

كما هنأ الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، إردوغان، بمناسبة تجديد الثقة فيه رئيسًا للجمهورية التركية. وأضاف تبون في رسالة التهنئة إن «انتخابكم لولاية جديدة على رأس الجمهورية التركية الشقيقة، يعكس حقًا الالتفاف الشعبي حول سياستكم الرشيدة ودعمه الـمطلق لقيادتكم الحكيمة في مسار التنمية الـمستدامة، وفي تجاوز التحديات الكبرى داخليًا وجهويًا ودوليًا. فهو كذلك اعتراف لـما قدمتموه من خدمات جليّة سامية لشعبكم الشقيق. وإنني على يقين بأن العهدة الجديدة ستمكنكم من تعزيز هذه الثقة، ومضاعفة الإنجازات والـمكاسب الـمحققة على جميع الأصعدة».

رئيس الوزراء الفلسطيني

و​​​​​​​هنأ رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية، الرئيس التركي. وفي تصريح خاص إلى «الأناضول»، قال أشتية: «ما جرى في تركيا عرس ديمقراطي جدي وحقيقي، وهذه الديمقراطية بالنسبة لنا مكسب لفلسطين بكامل تفاصيلها». وتابع: «هذا النجاح جاء بالثقة التي اكتسبها بسبب الإنجازات من أجل نهضة تركيا».​​​​​​​

وتابع: «نحن على ثقة أن هذا الفوز سيكون عنصر توحيد للشعب التركي لأن وحدة تركيا ونهضتها هي دعم أساسي ورئيسي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتحرير القدس عاصمة دولتنا وحق العودة للاجئين». وقال: «الصداقة بين تركيا وفلسطين ليست جديدة، وقد رسخت في عهد إردوغان والعلاقة بينهم وبين الرئيس محمود عباس وطيدة».

رئيس حكومة الوحدة

كما هنأ رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبدالحميد الدبيبة،، الرئيس رجب طيب إردوغان. وقال الدبيبة في تغريدة: «أهنئ أخي فخامة الرئيس بفوزه بدورة رئاسية جديدة. هذا الفوز جاء تجديدًا للثقة من الشعب التركي في المشاريع والسياسة الناجحة للرئيس إردوغان التي وضعت بلاده في مصافّ الدول المتقدمة».