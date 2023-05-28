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بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية

القاهرة - بوابة الوسط الأحد 28 مايو 2023, 01:09 مساء
بوتين يأمر بتعزيز أمن الحدود الروسية
الروسي فلاديمير بوتين (أرشيفية: الإنترنت)
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أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بتعزيز الأمن على الحدود لضمان تحرك عسكري ومدني روسي «سريع» إلى المناطق الأوكرانية الخاضعة الآن لسيطرة موسكو.

وفي رسالة تهنئة إلى إدارة الحدود، وهي فرع من جهاز الأمن الاتحادي الروسي، في عطلة يوم حرس الحدود، قال بوتين إن مهمتهم تتمثل في «تغطية موثوقة» للخطوط في محيط منطقة القتال، وفق «يورو نيوز».

«ضمان الحركة السريعة»
وتصاعدت حدة الهجمات داخل روسيا في الأسابيع القليلة الماضية، لا سيما باستخدام طائرات مسيرة في مناطق على طول الحدود، ولكن أيضا في عمق البلاد على نحو متزايد، بما في ذلك خط أنابيب نفط شمال غربي موسكو يوم السبت.

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وقال بوتين في الرسالة التي نُشرت على قناة «الكرملين» على تطبيق «تليغرام»، «من الضروري ضمان الحركة السريعة لكل من المركبات العسكرية والمدنية والبضائع، بما في ذلك المواد الغذائية ومواد البناء والمساعدات الإنسانية التي يتم إرسالها إلى مواطني روسيا الاتحادية الجدد».

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