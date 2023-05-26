رئيس الوزراء البلجيكي يعلن إفراج إيران عن عامل الإغاثة أوليفييه فانديكاستيل

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن رئيس الوزراء البلجيكي ألكسندر دي كرو، اليوم الجمعة، أن إيران أفرجت عن عامل الإغاثة أوليفييه فانديكاستيل بعد احتجازه لمدة 455 يوما، وهو في طريقه إلى بلجيكا.

وقال دي كرو «الليلة الماضية، تم نقل أوليفييه إلى عمان حيث تكفل به فريق من العسكريين والدبلوماسيين البلجيكيين.. وأجرى هناك عددا من الفحوص الطبية صباح اليوم لتقييم حالته الصحية وإتاحة عودته في أفضل الظروف الممكنة»، وفق وكالة فرانس برس».

وأضاف «إذا سار كل شيء كما هو متوقع، فسيكون بيننا الليلة».

وفي وقت سابق من اليوم، أعلنت وزارة الخارجية العمانية الجمعة، عن عملية تبادل سجناء بين إيران وبلجيكا جرت بوساطة من سلطنة عمان، مشيرة إلى أنّ السجناء الذين لم تحدّد عددهم أو هويتهم وصلوا إلى مسقط تمهيدا لنقلهم إلى بلدانهم.

وقالت الوزارة في بيان «أسفرت المساعي العُمانية (...) عن اتفاق الجانبين على صفقة للإفراج المتبادل»، مضيفة «تم نقل المفرج عنهم من طهران وبروكسل إلى مسقط اليوم الجمعة (...) تمهيدا لعودتهم إلى بلدانهم».