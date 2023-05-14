البيت الأبيض يرحب بوقف إطلاق النار في غزة ويشيد بالدور المصري

القاهرة - بوابة الوسط

رحب البيت الأبيض فجر اليوم الأحد بإعلان وقف إطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية في غزة، مشيدا بالحكومة المصرية لتوسطها في الاتفاق.



وقالت الناطقة باسم البيت الأبيض كارين جان بيار في بيان إن «المسؤولين الأميركيين عملوا عن كثب مع الشركاء الإقليميين للتوصل إلى هذا الحل للأعمال القتالية من أجل منع سقوط المزيد من الخسائر في الأرواح وإعادة الهدوء إلى الإسرائيليين والفلسطينيين على حد سواء»، وفق وكالة فرانس برس.

وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ

ويوم السبت دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ بين الاحتلال الإسرائيلي والفصائل الفلسطينية اعتبارا من الساعة 19.00 ت غ وذلك برعاية القاهرة.

وقبل وقف إطلاق النارـ أكد مصدر فلسطيني قريب من المحادثات المنعقدة في القاهرة «تلقت مصر موافقة الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي على وقف إطلاق النار على أن يدخل حيز التنفيذ بدءا من الساعة العاشرة مساء اليوم»، فيما قال مصدر في حركة «الجهاد الاسلامي» فضل عدم كشف هويته إن «الصيغة المقدمة المعدلة للاتفاق إيجابية وتلبي شروط المقاومة»، وفق «فراسن برس».

ومنذ بدء العدوان الإسرائيلي على غزة، اغتالت نيران الاحتلال 33 فلسطينيًا. كما قُتل شخص في إسرائيل بصاروخ أصاب مبنى في رحوفوت جنوب تل أبيب. وقال الموقع الإخباري «واي نت» إن امرأة تبلغ من العمر 80 عامًا قُتلت جراء القصف.