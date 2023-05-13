هدوء على الحدود الأميركية-المكسيكية مع بدء تطبيق إجراءات الهجرة الجديدة

القاهرة - بوابة الوسط

بدت الحدود الجنوبية للولايات المتحدة مع المكسيك، هادئة الجمعة مع دخول إجراءات الهجرة الأميركية الجديدة حيّز التنفيذ، فيما أكد مسؤولون في واشنطن ثقتهم بأن النظام الجديد سيكون ناجحا.

وبينما لا يزال آلاف الأشخاص ينتظرون عند الجانب المكسيكي ويأملون بالعبور الى الطرف الآخر، بدا أن التدفق الذي حذّر منه كثيرون، خصوصا الجمهوريين واليمينيين في واشنطن، لم يتحقق، وفق وكالة «فرانس برس».

وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس، لمحطة «سي إن إن»، الجمعة، «نرى أشخاصاً يصلون إلى حدودنا الجنوبية، كما توقّعنا»، مضيفا «نأخذهم إلى الحجز. نقوم بمعالجة وضعهم. نقوم بفحصهم وإذا لم يكن لديهم أساس للبقاء، فسوف نبعدهم بسرعة».

قواعد صارمة للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين

وتبدّلت الإجراءات عند الحدود منتصف ليل الخميس الجمعة، مع انتهاء العمل بإجراء يعرف باسم «المادة 42» اعتمد خلال الجائحة، وكان يتيح للسلطات إعادة المهاجرين من حيث أتوا حتى وإن كانوا من طالبي اللجوء.

واستعاضت السلطات عنه بقواعد صارمة للتعامل مع المهاجرين غير النظاميين، تشمل حظر دخولهم لخمسة أعوام وقد تصل الى توجيه اتهامات جنائية إليهم، كما بات يتوجب على طالبي اللجوء أن يتقدّموا بطلب لذلك من خارج البلاد.

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وشدد مايوركاس على أن «خطتنا تستهلك وقتاً، ولكن خطتنا ستنجح».

ونقلت وسائل إعلام أميركية عن مسؤولي الهجرة، أن ما يصل إلى 10 آلاف شخص سعوا إلى عبور الحدود يوميا خلال الأسبوع الماضي، وسلم كثيرون منهم أنفسهم طوعا لدائرة الجمارك وحماية الحدود آملين في تسجيل أسمائهم وتركهم لحين البتّ بملفاتهم، لأن السلطات غير قادرة على استضافتهم أو طردهم حاليا.

وفي مطار مدينة إل باسو الحدودية في ولاية تكساس الأميركية، كانت يوني كامارو تنتظر رحلة الى إنديانا للاجتماع مجددا بأقارب لها.

وأعربت الشابة البالغة من العمر 23 عاما، التي أعطيت موعدا لمقابلة قاضِ في نوفمبر 2024، عن سعادتها البالغة لوصولها الى الولايات المتحدة بعد رحلة شاقة من فنزويلا.

وقالت لـ«فرانس برس»، «كنا نعاني البرد، لا نأكل، لا يمكننا الذهاب الى الحمام، ونعتمد على الطعام الذي يُقدّم لنا»، مضيفا «انتهى ذلك الآن. بتنا هنا، لقد نجحنا» في العبور.

لكن الارتياح الذي ارتسم على وجوه كثيرين، لم يشمل الجميع، إذ أكد مسؤولون أميركيون وفاة فتى وهو في عهدة الخدمات الصحية والإنسانية التي تتولى الاهتمام بالأطفال الذين يعبرون الى الولايات المتحدة من دون ذويهم.

ولم تقدّم الدائرة تفاصيل بشأن ظروف الوفاة، لكن وزير خارجية هندوراس إنريكي رينا، قال إن الفتى يبلغ من العمر 17 عاما وقضى في منشأة للخدمات الصحية والإنسانية في فلوريدا.

التدفق يتراجع والوضع «هادئ وطبيعي»

وأكد وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد، أن عدد المهاجرين الذين يحاولون العبور آخذ في التراجع، وأن عدد من ينتظرون في مدن مكسيكية حدودية يناهز 26500 شخص، وشدد على أن الوضع «هادئ وطبيعي»، مضيفا «التدفق يتراجع... لم تسجّل مواجهات أو حالات عنف عند الحدود».

وقال مسؤولون إن وكالة الهجرة المكسيكية عمّمت على مكاتبها وقف إصدار وثائق تتيح للمهاجرين عبور أراضيها، في ما بدت محاولة لضبط التدفق نحو الحدود الأميركية.

وحذّرت إديث تابيا، من منظمة «إنترناشونال ريسكيو كوميتي» الإنسانية غير الحكومية، من أن السياسة الجديدة التي تحدّ من إمكانات طلب الأشخاص الأكثر ضعفا اللجوء إلى الولايات المتحدة، تجعلهم عرضة للعصابات الإجرامية التي تتواجد على نطاق واسع في مناطق شمال المكسيك.

وقالت لـ«فرانس برس» إن الاجراءات «ستضع المهاجرين وطالبي اللجوء في خطر وتتركهم بلا حماية».