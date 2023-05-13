ألمانيا تستعد لطلبية دبابات ليوبارد لتعويض الوحدات المرسلة إلى أوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تستعد ألمانيا لطلب 18 دبابة قتال رئيسية طراز ليوبارد 2 لتحل محل الوحدات المرسلة إلى أوكرانيا مع خيار بطلب 105 دبابات أخرى بتكلفة إجمالية تبلغ نحو 2.9 مليار يورو (3.2 مليار دولار) ، حسبما أفادت وكالة بلومبرغ للأنباء نقلا عن مصادر مطلعة.

ونقلت «بلومبرغ»، عن المصادر، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، أنه من المتوقع أن توافق لجنة الميزانية في مجلس النواب على الطلب الأولي المكون من 18 دبابة - بقيمة نحو 525 مليون يورو - في نهاية الشهر الجاري، وفق وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

وهذا الطلب هو الأحدث في حملة أوسع لتحديث القوات المسلحة الألمانية التي أججتها الحرب الروسية ضد أوكرانيا.

طلبية لشراء 18 دبابة ليوبارد

وعلى رأس ميزانية الدفاع السنوية التي تبلغ نحو 50 مليار يورو ، أنشأ ائتلاف المستشار أولاف شولتس الحاكم، صندوقا خاصا بقيمة 100 مليار يورو لمحاولة تعويض سنوات من نقص الاستثمار في الجيش.

- شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد

وأكدت ناطقة باسم وزارة الدفاع، أن الحكومة تجري محادثات متقدمة بشأن شراء 18 دبابة ليوبارد بدلا من تلك المرسلة إلى أوكرانيا، فيما رفضت التعليق على التفاصيل المالية الخاصة بالطلبية، قائلة إن المحادثات لا تزال جارية.