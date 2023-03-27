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شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 08:16 مساء
شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد
دبابة ثقيلة من طراز ليوبارد. (الإنترنت)
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أعلن المستشار الألماني أولاف شولتس الإثنين أن بلاده سلمت أوكرانيا دبابات ثقيلة من طراز ليوبارد.

وقال شولتس في مؤتمر صحفي في روتردام «نعم، لقد سلمنا دبابات ليوبارد»، مؤكدًا بذلك معلومة نشرتها مجلة «در شبيغل» مفادها أن برلين سلمت كييف 18 دبابة من طراز ليوبارد-2. وأشارت المجلة إلى أن «الدبابات الأخيرة غادرت ألمانيا نهاية الأسبوع الماضي وجرى الآن تسليمها» إلى أوكرانيا، بحسب «فرانس برس».

كما جرى تسليم 40 مدرعة من طراز ماردر، بحسب مجلة «در شبيغل» التي أشارت إلى أن حكومة شولتس حافظت على «سرية طريق» الشحن لأسباب أمنية. ورفضت وزارة الدفاع الألمانية الرد على طلب وكالة فرانس برس التعليق على ما أوردته در شبيغل.

دورة تدريبية على تشغيل الدبابات الثقيلة
وبعد تعرضه لضغوط من كل الجهات لتسليم كييف دبابات «ليوبارد-2»، وافق خليفة أنغيلا ميركل في نهاية يناير على شحن الدبابات من ألمانيا. وأعلنت برلين أنها ستسلم هذه الدبابات في «نهاية مارس ومطلع أبريل». وخضع عسكريون أوكرانيون في قواعد ألمانية لدورة تدريبية على تشغيل هذه الدبابات الثقيلة.

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والإثنين، عقدت الحكومتان الألمانية والهولندية اجتماعًا ثنائيًا في مدينة روتردام الساحلية. وناقش شولتس ورئيس الوزراء الهولندي مارك روته الدعم العسكري لأوكرانيا وتعاونهما العسكري «الفريد»، حتى أنهما تطرقا إلى دمج بعض وحدات الجيشين.

رسم بياني يوضح مواصفات الدبابة الألمانية. (أ ف ب)
رسم بياني يوضح مواصفات الدبابة الألمانية. (أ ف ب)
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