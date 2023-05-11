مسؤول أميركي: تغيّر قواعد الهجرة لا يعني فتح الحدود

القاهرة - بوابة الوسط

حذّر مسؤول أميركي رفيع من أن المهاجرين الذين يدخلون أراضي الولايات المتحدة من دون وثائق مع رفع الضوابط المرتبطة بكوفيد، الخميس، سيواجهون حظرًا طويل الأمد وإمكانية ملاحقتهم قضائيا.

وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس قبل ساعات على تطبيق الولايات المتحدة سياسة هجرة جديدة، مشددة على أنّ «حدودنا ليست مفتوحة».

وفي 27 أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا، مع التشدد في التعامل مع من يحاولون دخول أراضيها بشكل نظامي.

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وقتها مثَّل الإعلان تعديلاً لسياسة الهجرة يحاول من خلاله الرئيس جو بايدن إيجاد توازن في ذلك الملف الحساس، الذي يشغل قطاعا مهمًا من المجتمع الأميركي.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن كندا وإسبانيا وافقتا أيضا على استضافة بعض من تجري االموافقة على طلباتهم، وذلك في إجراء تأمل واشنطن من خلاله أن يقوم الراغبون بالهجرة بتقديم طلبات رسمية وانتظار أن تجري دراستها، عوضا عن محاولة التسلل عبر حدودها.