  • Alwasat News
Atwasat

مسؤول أميركي: تغيّر قواعد الهجرة لا يعني فتح الحدود

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 11 مايو 2023, 08:21 مساء
مسؤول أميركي: تغيّر قواعد الهجرة لا يعني فتح الحدود
وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس (أرشيفية: الإنترنت)
alwasat radio

حذّر مسؤول أميركي رفيع من أن المهاجرين الذين يدخلون أراضي الولايات المتحدة من دون وثائق مع رفع الضوابط المرتبطة بكوفيد، الخميس، سيواجهون حظرًا طويل الأمد وإمكانية ملاحقتهم قضائيا.

وقال وزير الأمن الداخلي الأميركي أليخاندرو مايوركاس قبل ساعات على تطبيق الولايات المتحدة سياسة هجرة جديدة، مشددة على أنّ «حدودنا ليست مفتوحة».

وفي 27 أبريل الماضي، أعلنت الولايات المتحدة أنها ستفتح مراكز لدراسة طلبات الهجرة في كولومبيا وغواتيمالا، مع التشدد في التعامل مع من يحاولون دخول أراضيها بشكل نظامي.

- بايدن تحت ضغط مع قرب انتهاء قيود تتعلق بقواعد اللجوء

وقتها مثَّل الإعلان تعديلاً لسياسة الهجرة يحاول من خلاله الرئيس جو بايدن إيجاد توازن في ذلك الملف الحساس، الذي يشغل قطاعا مهمًا من المجتمع الأميركي.

وأوضحت وزارة الخارجية الأميركية في بيان أن كندا وإسبانيا وافقتا أيضا على استضافة بعض من تجري االموافقة على طلباتهم، وذلك في إجراء تأمل واشنطن من خلاله أن يقوم الراغبون بالهجرة بتقديم طلبات رسمية وانتظار أن تجري دراستها، عوضا عن محاولة التسلل عبر حدودها.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية

بلدية بنغازى تبحث مع شركات صينية آليات تنفيذ عدد من المشاريع الاستثمارية
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الأخضر والنصر
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الهلال والصقور
«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي

«دورينا» (الجولة 5 إياب): أهداف مباراة الاتحاد والسويحلي
«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي

«دورينا» (الجولة 5 إياب) : أهداف مباراة الصداقة والتحدي
بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى

بريطانيا تزود أوكرانيا بصواريخ «ستورم شادو» بعيدة المدى
زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي

زاهي حواس يرد على «كليوباترا نتفليكس» بإطلاق فيلم وثائقي
كاريكاتير خيري - السودان

كاريكاتير خيري - السودان
توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين

توصية أميركية جديدة تدعو للبدء بالتصوير الشعاعي للثدي في سن الأربعين
أراوخو قائد التغيير.. برشلونة يودع «التيكي تاكا» من أجل تحقيق الفوز

أراوخو قائد التغيير.. برشلونة يودع «التيكي تاكا» من أجل تحقيق الفوز
أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات

أول فريق «ستاند أب كوميدي» في سورية يواجه أزماتها بالدعابات
شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والهلال في «دورينا»

شاهد الاستوديو التحليلي عبر قناة «الوسط»: مباراة التحدي والهلال في «دورينا»
انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس (2-2)

انتهت عبر قناة «الوسط»: مباراة الصقور ودارنس (2-2)
شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»

شاهد عبر «قناة الوسط» الاستوديو التحليلي لمباريات اليوم من «دورينا»
أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي

أحمد النويري يتسلم جائزة فؤاد حداد للشعر الشعبي
كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»

كلية الفنون والعمارة بدرنة تختتم مؤتمرها الدولي الأول بـ«30 ورقة بحثية»
إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان

إنتر يضع قدمًا في نهائي أبطال أوروبا بهدفين في شباك ميلان
شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة

شاهد في «نسخة إلى الرأي العام»: هيئة رصد المحتوى.. المعايير والجدوى والنجاعة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بأسلحة
واشنطن تتهم جنوب أفريقيا بتزويد روسيا بأسلحة
مستشار بايدن الأمني يجتمع مع دبلوماسي صيني رفيع في فيينا
مستشار بايدن الأمني يجتمع مع دبلوماسي صيني رفيع في فيينا
«الصحة العالمية» تلغى أعلى درجات التحذير من جدري «إم بوكس»
«الصحة العالمية» تلغى أعلى درجات التحذير من جدري «إم بوكس»
مجلس حقوق الإنسان الدولي يصوت لصالح تعزيز مراقبة الانتهاكات بالسودان
مجلس حقوق الإنسان الدولي يصوت لصالح تعزيز مراقبة الانتهاكات ...
سقوط أول قتيل من الجانب الإسرائيلي منذ التصعيد مع قطاع غزة
سقوط أول قتيل من الجانب الإسرائيلي منذ التصعيد مع قطاع غزة
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم الاتحاد الأوروبي
النواب الفرنسيون يتبنون قانونا يلزم البلديات برفع علم ......
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة اقتصادية بتركيا
شاهد.. شجار بالأيدي بين ممثلي روسيا وأوكرانيا في قمة ......
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة ......
المزيد
مسؤول أميركي: تغيّر قواعد الهجرة لا يعني فتح الحدود
مسؤول أميركي: تغيّر قواعد الهجرة لا يعني فتح الحدود...
جنوب أفريقيا تصف اتهامات واشنطن لها بتزويد روسيا بالأسلحة بأنها «مخيّبة للآمال»
جنوب أفريقيا تصف اتهامات واشنطن لها بتزويد روسيا بالأسلحة ......
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين «إسرائيل» والفلسطينيين
الاتحاد الأوروبي يدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار بين ......
سقوط أول قتيل من الجانب الإسرائيلي منذ التصعيد مع قطاع غزة
سقوط أول قتيل من الجانب الإسرائيلي منذ التصعيد مع قطاع غزة...
مجلس حقوق الإنسان الدولي يصوت لصالح تعزيز مراقبة الانتهاكات بالسودان
مجلس حقوق الإنسان الدولي يصوت لصالح تعزيز مراقبة الانتهاكات ......
المزيد