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بايدن تحت ضغط مع قرب انتهاء قيود تتعلق بقواعد اللجوء

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 19 ديسمبر 2022, 09:21 صباحا
بايدن تحت ضغط مع قرب انتهاء قيود تتعلق بقواعد اللجوء
بايدن يتحدث في منتدى الأعمال الأميركي الأفريقي ضمن قمة الولايات المتحدة وأفريقيا في مركز مؤتمرات «والتر واشنطن» في العاصمة الأميركية، 14 ديسمبر 2022. (أ ف ب)
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ضغط مشرعون من كل من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، الأحد، على الرئيس الأميركي الديمقراطي جو بايدن، للتحرك من أجل التعامل مع موجة متوقعة من طالبي اللجوء، الذين سيتوافدون على الحدود الجنوبية، عندما ينتهي أجل العمل بقيود تتعلق بـ«كوفيد» هذا الأسبوع.

وتستعد المدن الحدودية الأميركية لتدفق طالبي اللجوء، بعدما تحرك قاض أميركي في نوفمبر الماضي، لإلغاء سياسة وضعتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب العام 2020، وأتاحت لسلطات الهجرة إعادة طالبي اللجوء سريعا إلى المكسيك ودول أخرى، بحسب وكالة «رويترز».

ومن المقرر أن ينتهي سريان هذه السياسة في 21 ديسمبر الجاري، فيما بدأ الآلاف من طالبي اللجوء في الاصطفاف على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك في انتظار تخفيف القيود.

وجود مئات المهاجرين يفترشون الشوارع
وأعلنت مدينة إل باسو الحدودية في غرب تكساس السبت حالة الطوارئ، وأرجعت ذلك إلى وجود مئات المهاجرين الذين يفترشون الشوارع وسط درجات حرارة منخفضة، فضلا عن إلقاء القبض على الآلاف يوميا.

وقال النائب الجمهوري عن تكساس، توني جونزاليس، في مقابلة مع برنامج (فيس ذا نيشن) «واجه الأمة»، على شبكة (سي.بي.إس) «الوضع مؤلم للغاية»، داعيا الرئيس بايدن إلى إحياء السياسات السابقة التي كانت تسعى لتسريع مراجعة طلبات اللجوء وتعجيل عمليات الترحيل.

- الولايات المتحدة: السلطات الأميركية تسمح بعبور لاجئين الحدود المكسيكية الأميركية

وحث النائب الديمقراطي هنري كويلار، الذي يمثل هو الآخر ولاية تكساس، بايدن على تفعيل سياسة تتطلب من الأفراد طلب اللجوء فقط عبر نقاط العبور الحدودية الرسمية.

وأضاف لبرنامج واجه الأمة «وإذا لم يتبعوا ذلك المسار، فعليهم العودة من حيث أتوا».

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