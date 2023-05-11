«الصحة العالمية» تلغى أعلى درجات التحذير من جدري «إم بوكس»

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم الخميس أن جدري «إم بوكس» لم يعد يمثل حالة طوارئ عالمية، بعد عام تقريبا على بدء تفشي هذا المرض الذي كان يعرف سابقا بجدري القردة في أنحاء العالم.

وقال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبرييسوس في مؤتمر صحفي على الانترنت: «يسعدني الإعلان عن قبول نصيحة لجنة الطوارئ الخاصة بإم بوكس، إلغاء أعلى درجات التحذير.

قصة انتشار جدري القرود

وبدأ انتشار جدري القرود خلال العام الماضي، وفي يوليو أطلقت منظمة الصحة العالمية أعلى مستوى من التأهب لمكافحته، حيث كان الخطر في العالم معتدل نسبيًا باستثناء أوروبا، التي شهدت خطرًا مرتفعًا.

وفي ديسمبر الماضي، قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس إن «جدري القرود وباء فاجأ العالم، وسجل منذ انتشاره حتى 15 ديسمبر 2022 أكثر من 82 ألف إصابة بجدري القرود في 110 دول، لكن معدل الوفيات الناجمة عن هذا المرض ظل منخفضا إذ لم تتعد الحصيلة 65 وفاة في العالم أجمع.

وأضاف غيبريسوس، وقتها: «إذا استمر المنحى الحالي، نأمل أن نعلن في العام المقبل أيضًا نهاية حالة الطوارئ الصحية هذه».