موسكو تشن هجمات جوية على كييف وأوديسا وإسقاط 30 مسيرة

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون أوكرانيون إن روسيا شنت سلسلة من الضربات الجوية على أوكرانيا في ساعة مبكرة من صباح اليوم الإثنين.

وأوضح رئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، إن خمسة أشخاص على الأقل أصيبوا في الهجمات على كييف، عندما سقط حطام طائرات مسيرة على مبان سكنية، وفق وكالة «فرانس برس».

وبحسب الإدارة العسكرية، جرى رصد وإسقاط ما مجموعه 30 طائرة مسيرة في المجال الجوي للعاصمة كييف.

- إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

ما أعلنت السلطات الأوكرانية أن الصواريخ الروسية قصفت مدينة أوديسا المطلة على البحر الأسود، وأن النيران اشتعلت في مستودع للمواد الغذائية هناك.

الذكرى السنوية لهزيمة ألمانيا النازية

وغزت روسيا جارتها منذ أكثر من 14 شهرا. وتأتي الهجمات الروسية الأخيرة على أوكرانيا في اليوم الذي تحيي فيه الذكرى السنوية لهزيمة ألمانيا النازية.

وتستعد موسكو لإقامة استعراض عسكري بمناسبة «يوم النصر» في 9 مايو الجاري، في حين تحيي كييف والدول الأوروبية الأخرى الذكرى السنوية لهزيمة ألمانيا النازية في 8 مايو.