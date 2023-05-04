إسقاط مسيّرة قرب قاعدة جوية روسية في القرم

القاهرة - بوابة الوسط

أعلنت السلطات المعينة من روسيا في القرم عن إسقاط طائرة مسيرة قرب قاعدة جوية في شبه الجزيرة التي ضمتها روسيا، في حادثة جديدة من الحوادث المماثلة في الأيام القليلة الماضية.

وقال حاكم سيفاستوبول ميخائيل رازفوجاييف على منصة تلغرام: «هجوم آخر على سيفاستوبول. قرابة الساعة 7,00 مساء (16,00 ت غ) دمرت دفاعاتنا الجوية طائرة من دون طيار في منطقة قاعدة بيلبيك»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأمس الأربعاء، أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي «إف إسي بي»، تفكيك شبكة أوكرانية خططت لتنفيذ أعمال «إرهابية وتخريبية» في شبه جزيرة القرم التي شهدت في الأيام الأخيرة زيادة في وتيرة الهجمات.

ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن جهاز الأمن الفيدرالي قوله أمس إنه «أحبط نشاطات شبكة تابعة لمديرية الاستخبارات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية، كانت تخطط لتنفيذ سلسلة عمليات تخريبية وإرهابية كبيرة في شبه جزيرة القرم».

وفي السادس من أبريل، أعلنت روسيا أنها صدت مجموعة «مخربين» أوكرانيين حاولوا التوغل في أراضيها عبر منطقة بريانسك الحدودية التي اعتقل فيها طيار أوكراني. وأفاد حاكم المنطقة ألكسندر بوغوماز عبر تطبيق «تلغرام» أن «قوة حرس الحدود في جهاز الأمن الفيدرالي الروسي في منطقة بريانسك أحبطت محاولة توغل في الأراضي الروسية قامت بها مجموعة استطلاع وتخريب أوكرانية من عشرين عنصرا قرب قرية سلوتشوفسك»، وفق الوكالة الفرنسية.