زيلينسكي يطالب بإنشاء محكمة خاصة لملاحقة روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

طالب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الخميس من لاهاي بإنشاء محكمة خاصة لملاحقة روسيا على غزوها بلاده، بعد زيارة مقر المحكمة الجنائية الدولية.

وقال زيلينسكي في خطاب أمام دبلوماسيين ومسؤولين إنه يجب أن تكون هناك مسؤولية عمّا يحصل، في إشارة الى غزو روسيا لأوكرانيا، وطالب بعدالة واسعة النطاق وليس بإفلات هجين من العقاب.

وصل الرئيس الأوكراني، صباح الخميس، والتقى مسؤولين من المحكمة الجنائية الدولية التي أصدرت مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وتحقّق محكمة الجنايات الدولية في جرائم حرب مفترضة قد تكون القوات الروسية ارتكبتها في أوكرانيا.

لدى وصول الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي أمام محكمة الجنايات الدولية. (الإنترنت)