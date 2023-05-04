كييف: أسقطنا 18 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن سلاح الجو الأوكراني، الخميس، إسقاط 18 مسيرة من أصل 24 أطلقتها روسيا على البلاد غداة اتهامات وجهتها موسكو لكييف بشن هجوم بمسيرتين مفخختين على الكرملين لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضح سلاح الجو عبر حسابه الرسمي بتطبيق تلغرام أن «الغزاة» أطلقوا 24 مسيرة من نوع شاهد 136/131، فقمنا بالتعاون مع وحدات دفاع جوي أخرى بإسقاط 18 منها، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».

واتهم الكرملين أمس الأربعاء كييف بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بواسطة طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا وأسقطهما سلاح الجو الروسي، إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفى عقب ذلك اتهام موسكو.