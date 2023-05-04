  • Alwasat News
Atwasat

كييف: أسقطنا 18 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 04 مايو 2023, 09:00 صباحا
كييف: أسقطنا 18 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا
بقايا لما قيل إنها لمسيرة روسية من نوع شاهد. (الإنترنت)
alwasat radio

أعلن سلاح الجو الأوكراني، الخميس، إسقاط 18 مسيرة من أصل 24 أطلقتها روسيا على البلاد غداة اتهامات وجهتها موسكو لكييف بشن هجوم بمسيرتين مفخختين على الكرملين لاغتيال الرئيس فلاديمير بوتين.

وأوضح سلاح الجو عبر حسابه الرسمي بتطبيق تلغرام أن «الغزاة» أطلقوا 24 مسيرة من نوع شاهد 136/131، فقمنا بالتعاون مع وحدات دفاع جوي أخرى بإسقاط 18 منها، حسب ما نقلته وكالة «فرانس برس».

واتهم الكرملين أمس الأربعاء كييف بمحاولة اغتيال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بواسطة طائرتين مسيرتين أطلقتهما أوكرانيا وأسقطهما سلاح الجو الروسي، إلا أن الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي نفى عقب ذلك اتهام موسكو.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري

جماهير باريس تطلب طرد ميسي والهلال يرحب بعرض مغري
مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل

مشاهد مؤثرة في آخر زيارة لأسرة «قناة الوسط» للمعلق الراحل
كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير حليم - في اليوم العالمي لحرية الصحافة
كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي

كاريكاتير خيري - رحيل الإعلامي الرياضي محمد بالراس علي
3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج

3 توجيهات من الدبيبة للمسؤولين بشأن موسم الحج
«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها

«بوابة الوسط» تعيد نشر آخر حوار للراحل بالراس علي عبر صفحاتها
كريستيانو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي

كريستيانو الرياضي الأعلى أجرا في 2023 متفوقا على ميسي ومبابي
كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة
جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»

جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»
«باليه على الرصاص» و«حجارة على شكل خبز».. كيف رصد الفنانون التشكيليون أهوال حرب أوكرانيا؟

«باليه على الرصاص» و«حجارة على شكل خبز».. كيف رصد الفنانون التشكيليون أهوال حرب ...
بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب

بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب
مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين

مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين
بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة

بالفيديو .. هدف لا يتكرر كثيرا.. مبابي يتعادل لباريس بطريقة غريبة
«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي

«ذا غارديان»: حفتر يرسل شحنات أسلحة إلى قوات حميدتي
«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس

«في التسعين» يكشف موعد افتتاح ملعب طرابلس
فوائد زيت محرك السيارة

فوائد زيت محرك السيارة
«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس

«فرانس برس»: القطع الجائر للغابات والزحف العمراني والجفاف مثلث يهدد طرابلس
باربرا ليف تؤكد لحفتر الحاجة لمنع «فاغنر» من زيادة زعزعة استقرار ليبيا والسودان

باربرا ليف تؤكد لحفتر الحاجة لمنع «فاغنر» من زيادة زعزعة استقرار ليبيا والسودان
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
واشنطن تطالب إيران بالإفراج فورًا عن ناقلة نفط تحتجزها
واشنطن تطالب إيران بالإفراج فورًا عن ناقلة نفط تحتجزها
روسيا تفتح تحقيقًا في «عمل إرهابي» بعد هجوم مفترض على الكرملين
روسيا تفتح تحقيقًا في «عمل إرهابي» بعد هجوم مفترض على الكرملين
واشنطن تعلق مساعداتها الغذائية لإقليم تيغراي
واشنطن تعلق مساعداتها الغذائية لإقليم تيغراي
أعضاء بـ«الشيوخ» الأميركي يعلنون خطة لمواجهة النفوذ الصيني
أعضاء بـ«الشيوخ» الأميركي يعلنون خطة لمواجهة النفوذ الصيني
مشروع قانون يثير أزمة بين السلطات البرازيلية و«غوغل»
مشروع قانون يثير أزمة بين السلطات البرازيلية و«غوغل»
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
زلزال بقوة 7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
زلزال بقوة 7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا...
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول ......
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها
روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة ......
المزيد
وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعين حول السودان وسورية
وزراء الخارجية العرب يعقدون اجتماعين حول السودان وسورية...
زيلينسكي في لاهاي للقاء مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية
زيلينسكي في لاهاي للقاء مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية...
كييف: أسقطنا 18 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا
كييف: أسقطنا 18 طائرة مسيّرة أطلقتها روسيا...
مشروع قانون يثير أزمة بين السلطات البرازيلية و«غوغل»
مشروع قانون يثير أزمة بين السلطات البرازيلية و«غوغل»...
أعضاء بـ«الشيوخ» الأميركي يعلنون خطة لمواجهة النفوذ الصيني
أعضاء بـ«الشيوخ» الأميركي يعلنون خطة لمواجهة النفوذ الصيني...
المزيد