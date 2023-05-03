الأمم المتحدة تطلب تعهدات علنية لإيصال المعونات إلى السودان

القاهرة - بوابة الوسط

طالب مفوّض الأمم المتّحدة للشؤون الانسانية مارتن غريفيث، الأربعاء، الأطراف المتحاربة في السودان بتقديم تعهدات علنية على أعلى مستوى لضمان التسليم الآمن للمساعدات الإنسانية.

وقال غريفيث الموجود في السودان إن هذه الالتزامات هي شرط أساسي للعمل الإنساني على نطاق واسع. وأضاف للصحافيين في جنيف عبر الفيديو من بورتسودان إن ست شاحنات تحمل مساعدات غذائية نُهبت وهي في الطريق إلى دارفور.

ووصل غريفيث، السودان، الأربعاء، حيث تتواصل منذ ثلاثة أسابيع المعارك بين الجيش وقوات الدعم السريع. وكتب عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر: «لقد وصلت للتو إلى بورتسودان، لتأكيد التزام الأمم المتحدة تجاه الشعب السوداني».