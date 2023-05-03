  • Alwasat News
Atwasat

تحذير أممي من درجات حرارة قياسية تسببها ظاهرة «إل نينيو»

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 03 مايو 2023, 11:22 صباحا
تحذير أممي من درجات حرارة قياسية تسببها ظاهرة «إل نينيو»
الجفاف في سان فرنسيسكو عقب ظاهرة «إل نينيو» التي شهدها العالم في 2016. (الإنترنت)
alwasat radio

حذرت الأمم المتحدة، الأربعاء، من أن هناك احتمالا قويا بأن تتشكل ظاهرة «إل نينيو» المناخية هذا العام، مما قد يدفع درجات الحرارة إلى معدلات قياسية جديدة.

وقال رئيس المنظمة العالمية للأرصاد الجوية بيتيري تالاس، في بيان نقلته وكالة «فرانس برس»، إن «تشكّل إل نينيو سيؤدي على الأرجح إلى ذروة جديدة في الاحترار المناخي، ويزيد من احتمال تسجيل درجات حرارة قياسية»، مقدرا أن احتمال تشكل هذه الظاهرة المناخية قد يكون بحلول نهاية سبتمبر بنسبة 80%، وفق وكالة «فرانس برس».

ما هي ظاهرة «إل نينيو»؟
و«إل نينيو» هي ظاهرة مناخية طبيعية ترتبط عموما بارتفاع درجات الحرارة، وزيادة الجفاف في بعض أنحاء العالم وبأمطار غزيرة في مناطق أخرى.

وفي هذه المرحلة، لا يمكن توقع شدة ظاهرة «إل نينيو» أو مدتها، وإذ اعتبرت موجتها الأخيرة ضعيفة، فيما كانت في المرة ما قبل الأخيرة، بين عامَي 2014 و2016، قوية وكانت لها عواقب وخيمة.

الأمم المتحدة: السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرًا على الإطلاق
وأشارت المنظمة إلى أن العام 2016 كان «أكثر الأعوام حرا على الإطلاق، بسبب» التأثير المزدوج «لظاهرة إل نينيو القوية والاحترار المتأتي من غازات الدفيئة الناجمة عن النشاط البشري».

وفي يناير، أكدت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، أن السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرًا على الإطلاق، رغم تواصل ظاهرة «إل نينيو» التي لها تأثير بارد على أنماط المناخ.

وأوضحت المنظمة التابعة للأمم المتّحدة في بيان نقلته حينها «فرانس برس» أن «السنوات الثماني الأخيرة كانت الأكثر حرا على الاطلاق في العالم، بسبب الارتفاع المتواصل في تركز غازات الدفيئة وتراكم الحرّ».

وتوصلت المنظمة، إلى هذا الاستنتاج بناء على ست مجموعات بيانات دولية رائدة حول درجات الحرارة. حيث كان متوسط درجة الحرارة العالمية العام 2022 أعلى بنحو 1.15 درجة مئوية عن مستويات ما قبل الصناعة (1850-1900).

والعام 2022 كان العام الثامن على التوالي للفترة من (2015-2022) الذي وصلت فيه درجات الحرارة العالمية السنوية إلى ما لا يقل عن 1 درجة مئوية فوق مستويات ما قبل الصناعة. كما كانت الأكثر دفئا على الإطلاق.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة

كاريكاتير خيري - 3 مايو.. اليوم العالمي لحرية الصحافة
جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»

جرس إنذار من «المخاطر».. «عراب الذكاء الصناعي» يستقيل من «غوغل»
بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب

بدء أول موسم لزراعة القنب الهندي قانونيًا بالمغرب
الأهلي طرابلس يهزم الأخضر بثلاثية ويتوج بكأس ليبيا للمرة السابعة

الأهلي طرابلس يهزم الأخضر بثلاثية ويتوج بكأس ليبيا للمرة السابعة
مفوضية الانتخابات توجه رسالة في الذكرى الخامسة لتفجير مقرها (فيديو)

مفوضية الانتخابات توجه رسالة في الذكرى الخامسة لتفجير مقرها (فيديو)
حدث غير مسبوق.. الكونغرس الأميركي يحقق في أخلاقيات المحكمة العليا

حدث غير مسبوق.. الكونغرس الأميركي يحقق في أخلاقيات المحكمة العليا
كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة

كاريكاتير خيري - الآلاف يفرون من الحرب في السودان إلى دول مجاورة
متسلق أميركي.. أول أجنبي يفقد حياته خلال الصعود على «إيفرست» هذا الموسم

متسلق أميركي.. أول أجنبي يفقد حياته خلال الصعود على «إيفرست» هذا الموسم
الشاوش: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس سابقة غريبة

الشاوش: إقامة نهائي كأس ليبيا في تونس سابقة غريبة
الشويهدي يقدم مقترحا جديدا لإنشاء صندوق التضامن الخاص بالنادي الأهلي بنغازي

الشويهدي يقدم مقترحا جديدا لإنشاء صندوق التضامن الخاص بالنادي الأهلي بنغازي
ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا

ميسي في السعودية رغم أنف مدربه.. ووسائل إعلام: حصل على إذن من الإدارة العليا
اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي في كأس الصالات

اكتمال عقد المتأهلين للمربع الذهبي في كأس الصالات
طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند

طلبات توصيل بالجملة تفضح مركز اتصالات سري في الهند
المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان

المفوضية الأممية للاجئين: أكثر من 800 ألف شخص قد يفرّون من السودان
مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين

مزاد على مجوهرات جمعها رجل أعمال خلال حكم النازيين
عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب

عطبرة.. من مهد الثورة السودانية إلى نقطة عبور للفارين من الحرب
«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟

«وسط الخبر»: غضب عارم في الزاوية فمن يتحمل المسؤولية؟
«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة

«أطفال أبطال» (9)‎: صديق الكرة
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
«يونيسف» تحذر من بطء تراجع معدلات زواج الأطفال عالميا
«يونيسف» تحذر من بطء تراجع معدلات زواج الأطفال عالميا
رئيسي يصل دمشق في أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء النزاع
رئيسي يصل دمشق في أول زيارة لرئيس إيراني منذ بدء النزاع
روسيا تعلن تفكيك شبكة أوكرانية خططت لهجمات في القرم
روسيا تعلن تفكيك شبكة أوكرانية خططت لهجمات في القرم
تحذير أممي من درجات حرارة قياسية تسببها ظاهرة «إل نينيو»
تحذير أممي من درجات حرارة قياسية تسببها ظاهرة «إل نينيو»
«مراسلون بلا حدود»: الشرق الأوسط الأكثر خطورة على الصحفيين.. وظروف المهنة سيئة في 70% من الدول
«مراسلون بلا حدود»: الشرق الأوسط الأكثر خطورة على الصحفيين.. ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض
لليوم الثاني.. إردوغان يلغي أنشطته الخميس بداعي المرض...
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟
ماذا يعني فرض إيطاليا حالة الطوارئ بشأن الهجرة؟...
زلزال بقوة 7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا
زلزال بقوة 7 درجات يضرب سواحل إندونيسيا...
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية
إردوغان يعلن تحييد «الزعيم المفترض» لتنظيم «داعش» في سورية...
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول منتصف 2023
الأمم المتحدة: الهند ستصبح أكبر دولة في عدد السكان بحلول ......
المزيد
إطلاق نار داخل مدرسة في بلغراد والشرطة توقف تلميذًا
إطلاق نار داخل مدرسة في بلغراد والشرطة توقف تلميذًا...
حظر تجول في خيرسون اعتبارا من الجمعة ولمدة 58 ساعة
حظر تجول في خيرسون اعتبارا من الجمعة ولمدة 58 ساعة...
«وصمة عار».. الأمم المتحدة: 258 مليون نسمة احتاجوا مساعدة غذائية عاجلة العام الماضي
«وصمة عار».. الأمم المتحدة: 258 مليون نسمة احتاجوا مساعدة ......
«مراسلون بلا حدود»: الشرق الأوسط الأكثر خطورة على الصحفيين.. وظروف المهنة سيئة في 70% من الدول
«مراسلون بلا حدود»: الشرق الأوسط الأكثر خطورة على الصحفيين........
تحذير أممي من درجات حرارة قياسية تسببها ظاهرة «إل نينيو»
تحذير أممي من درجات حرارة قياسية تسببها ظاهرة «إل نينيو»...
المزيد