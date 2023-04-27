ستولتنبرغ: «ناتو» وشركاؤه قدموا لأوكرانيا 230 دبابة و1550 آلية مدرعة

القاهرة - بوابة الوسط

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ينس ستولتنبرغ أن دول الحلف وبعض الدول الشريكة لها قدموا 230 دبابة و1550 آلية مدرّعة لأوكرانيا منذ بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير 2022.

وقال ستولتنبرغ في مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء لوكسمبورغ كزافييه بيتيل اليوم الخميس: «أرسل حلفاء وشركاء مجموعة الاتصال برئاسة الولايات المتحدة 230 دبابة و1550 آلية مدرّعة وكميات كبيرة من الذخائر لأوكرانيا، أي 98% من المعدات الموعودة لتجهيز تسعة ألوية مدرعة جديدة»، حسب وكالة فرانس برس».

أوكرانيا تطلب مساعدات عسكرية من «ناتو»

والخميس الماضي، قال ستولتنبرغ خلال زيارة إلى أوكرانيا إن أولوية الحلف تتمثل في ضمان «تغلب» أوكرانيا في الحرب على روسيا، مشيرا إلى أنه سيجرى بحث خطة انضمام كييف لـ«ناتو» خلال قمة في يوليو المقبل.

أما الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي فدعا الحلف إلى مساعدة كييف من أجل «تجاوز تحفظات» بعض الدول الأعضاء على تقديم أسلحة بعيدة المدى.

وأضاف زيلينسكي: «وجهت إلى الأمين العام طلبا لمساعدتنا على تجاوز تحفظ شركائنا في ما يتعلق بإيصال أسلحة معينة، تحديدا تلك بعيدة المدى والطيران الحديث والمدفعية والمدرعات»، وفق ما نقلت عنه وكالة «فرانس برس».