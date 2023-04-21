روسيا: انفجار بيلغورود نجم عن سقوط ذخيرة من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها

القاهرة - بوابة الوسط

قالت روسيا إن ذخيرة سقطت من طائرة مقاتلة أثناء تحليقها فوق مدينة بيلغورود الخميس، بعدما أفادت السلطات المحلية بوقوع انفجار خلّف حفرة كبيرة في المدينة الواقعة على مقربة من الحدود الأوكرانيةـ بحسب وكالة «فرانس برس».

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الروسية أوردته وكالات أنباء روسية بأن «ذخيرة سقطت بشكل غير طبيعي من طائرة»، مشيرا إلى أن الواقعة حصلت عند الساعة 22,15 بالتوقيت المحلي.

- انفجار في وسط مدينة بيلغورود الروسية القريبة من حدود أوكرانيا

وفي وقت سابق مساء الخميس، دوى انفجار، الخميس، في وسط مدينة بيلغورود الروسية الواقعة على مقربة من أوكرانيا وقد خلّف حفرة كبيرة وفق حاكم المنطقة الذي أشار إلى أنه لم يفد على الفور بسقوط ضحايا، بحسب «فرانس برس».

وأفاد حاكم المنطقة فياتشيلاسف غلادكوف عبر تلغرام بـ«وقوع انفجار» مضيفا «لا ضحايا بحسب المعلومات الأولية». وأشار إلى أن الانفجار خلّف «حفرة ضخمة قطرها 20 مترا».