كونتي ينتقد اتباع الحكومة الإيطالية «تعليمات واشنطن ولندن» بشأن الحرب بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

أكد رئيس حركة خمس نجوم الإيطالية المعارضة جوزيبي كونتي، رفضه موقف حكومة بلاده من الحرب في أوكرانيا، مشيرا إلى «الاستمرار، أولاً تلك (الحكومة) السابقة بقيادة ماريو دراغي والحالية بقيادة جوروجيا ميلوني، في اتباع تعليمات واشنطن ولندن من خلال المثابرة على استراتيجية عسكرية بلا مخرج».

وقال كونتي، خلال حدث الجمعة حول الحرب الروسية على أوكرانيا، «منذ البداية طالبنا بمسار للمفاوضات وبما أنه لا يوجد مسار تفاوض الآن نقول لا للمزيد من الأسلحة» إلى أوكرانيا، بحسب وكالة آكي الإيطالية.

مسار مفاوضات سلام

وتابع «ليس لأننا نريد التخلي عن الأوكرانيين، ولكن نريد منع التخلي عنهم بين الآن ولا أعرف إلى متى»، في إشارة إلى إمكانية أن تطول الحرب لسنوات.

- كونتي ينتقد «غياب استراتيجية» أوروبية بشأن الحرب الروسية على أوكرانيا

وقال رئيس الوزراء الإيطالي الأسبق، «باعتبار أننا دول ديمقراطية والرأي العام واستطلاعات الرأي يُحسب لها، فإذا وجدت حكومة نفسها، في أي مكان في العالم الغربي، أمام انتخابات وشيكة ورأت أن غالبية السكان يعارضون إرسال إمدادات عسكرية، فإنها لن ترسلها. لذلك، دعونا نبني استراتيجية خروج والتي يمكن أن تكون فقط عبر مسار مفاوضات سلام».