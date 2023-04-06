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وزير الخارجية الروسي يصل تركيا

القاهرة - بوابة الوسط الخميس 06 أبريل 2023, 08:14 مساء
وزير الخارجية الروسي يصل تركيا
وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف يصل أنقرة لإجراء محادثات مع نظيره التركي مولود تشاووش أوغلو، الخميس 6 أبريل 2023 (تويتر)
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وصل وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى تركيا، الخميس، لإجراء محادثات حول عدة قضايا، من بينها مستقبل اتفاقية تصدير الحبوب من الموانئ الأوكرانية عبر ممر آمن في البحر الأسود، وفق ما أفاد مسؤول تركي وكالة «فرانس برس».

ومن المقرر أن يجتمع لافروف الجمعة مع نظيره التركي مولود تشاوش أوغلو والرئيس رجب طيب إردوغان في العاصمة أنقرة.

وفي وقت سابق، أعلن مولود تشاوش أوغلو زيارة نظيره الروسي سيرغي لافروف أنقرة يومي الخميس والجمعة، سيكون الملف الليبي ضمن جدول المشاورات.

- الملف الليبي على طاولة تشاوش أوغلو ولافروف الخميس المقبل

وصرح مولود تشاوش أوغلو للصحفيين خلال جلسة خاصة بمناسبة اليوم العالمي لمشروع «صفر نفايات» بـ«البيت التركي» بنيويورك أن نظيره الروسي سيرغي لافروف سيزور تركيا في 6 و7 أبريل الجاري. وأوضح أنهما سيبحثان خلال زيارة لافروف العلاقات الثنائية واتفاقية الحبوب وسبل تمديدها إلى 120 يوماً بعد موافقة روسيا على 60 يوماً فقط وفق ما نقلت وكالة «الأناضول» التركية. ومن المقرر أن يبحث الوزيران التركي والروسي التطورات في ليبيا وغيرها من القضايا الإقليمية، وفق تشاوش أوغلو.

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