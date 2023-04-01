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أوكرانيا: رئاسة روسيا لمجلس الأمن «صفعة في وجه» المجتمع الدولي

القاهرة - بوابة الوسط السبت 01 أبريل 2023, 04:21 مساء
أوكرانيا: رئاسة روسيا لمجلس الأمن «صفعة في وجه» المجتمع الدولي
وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا. (الإنترنت)
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اعتبر وزير الخارجية الأوكراني ديمترو كوليبا، اليوم السبت، أن رئاسة روسيا لمجلس الأمن الدولي خلال شهر أبريل تشكل «صفعة في وجه المجتمع الدولي».

وكتب كوليبا على تويتر في اليوم الأول من الشهر الذي ستتولى فيه روسيا الرئاسة الدورية للمجلس أن «الرئاسة الروسية لمجلس الأمن الدولي تشكل صفعة في وجه المجتمع الدولي»، داعيا «الأعضاء الحاليين» للمجلس إلى «التصدي لأي محاولة روسية لإساءة استخدام هذه الرئاسة»، بحسب «فرانس برس».

روسيا  تتولى رئاسة مجلس الأمن
وتولت روسيا يوم السبت رئاسة مجلس الأمن الذي تتبدل رئاسته بشكل دوري على نحو شهري.

وكانت آخر مرة تولت فيها موسكو رئاسة المجلس في فبراير 2022 حينما بدأت قواتها غزوا شاملا لأوكرانيا. وقال الكرملين أمس الجمعة إنه يخطط «لممارسة كل الحقوق» في أثناء تولي المنصب.

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وانتقد  أندريه يرماك مدير مكتب الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إيران أيضا التي تتهمها كييف وحلفاؤها بإمداد روسيا بالأسلحة، بما في ذلك مئات الطائرات المسيرة الهجومية التي ألحقت أضرارا بمرافق البنية التحتية الأوكرانية. وكتب يرماك «إنه أمر معبر للغاية أن في يوم عطلة دولة إرهابية، هي إيران، تبدأ دولة إرهابية أخرى، هي روسيا، تولي رئاسة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة»، مشيرا إلى عطلة يوم الجمهورية الإسلامية في إيران.

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