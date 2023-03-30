شكوى جديدة ضد «توتال إنرجي» الفرنسية على خلفية الحرب بأوكرانيا

القاهرة - بوابة الوسط

تقدمت جمعيتان، بشكوى جديدة في محاولة لتعيين قاضي تحقيق للنظر في مسألة مجموعة «توتال إنرجي» الفرنسية التي تتهمانها بالتواطؤ في جرائم حرب روسية في أوكرانيا، على ما أفاد مصدر مطلع على الملف وكالة «فرانس برس».

وسبق أن حفظت النيابة العامة الوطنية لمكافحة الإرهاب شكوى أولى. وتُتهم المجموعة الفرنسية بالمساهمة بطريقة غير مباشرة بدعم روسيا عبر استمرارها في استغلال حقل نفطي بعد بدء الحرب في أوكرانيا؛ الأمر الذي سمح بإنتاج وقود تستخدمه طائرات موسكو، لكن الشركة النفطية الفرنسية نددت بهذه الاتهامات في تصريح لوكالة «فرانس برس»، معتبرة أنها «مشينة ولا أساس لها».