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غروسي يأسف لـ«زيادة النشاط العسكري» بالقرب من محطة زابوريجيا

القاهرة - بوابة الوسط الأربعاء 29 مارس 2023, 03:20 مساء
غروسي يأسف لـ«زيادة النشاط العسكري» بالقرب من محطة زابوريجيا
المدير العام لوكالة الطاقة الذرية الدولية رافايل غروسي. (الإنترنت)
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أعرب مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافايل غروسي، الأربعاء، عن أسفه إزاء زيادة النشاط العسكري بالقرب من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في أوكرانيا والتي تحتلها القوات الروسية.

وقال غروسي في تصريح لوكالة «فرانس برس»: «أعتقد أن الوضع بشكل عام لا يتحسن، ومن الواضح أن النشاط العسكري آخذ في الارتفاع في هذه المنطقة بأكملها»، مناشدًا موسكو وكييف للاتفاق على «مبادئ» لتأمين الموقع.

وفي وقت سابق، أعلن غروسي محاولته إيجاد حل وسط بين موسكو وكييف لتجنب كارثة في محطة زابوريجيا، وقال: «أحاول الاستعداد واقتراح إجراءات واقعية يوافق عليها جميع الأطراف». وأوضح أن الحل الوسط يتعلق بالمحطة نفسها وليس بمنطقة أمنية حولها ركزت عليها المفاوضات حتى الآن ولكن دون نتيجة، وفق «فرانس برس».

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