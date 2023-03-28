موسكو تستضيف اجتماعا لمسؤولين من سورية وتركيا وإيران في أبريل

القاهرة - بوابة الوسط

قال مسؤولون أتراك وإيرانيون، الثلاثاء، إن نواب وزراء خارجية سورية وتركيا وإيران وروسيا سيجتمعون في أبريل في موسكو، لاستئناف الاتصالات بين أنقرة ودمشق بعد عداء استمر لسنوات خلال الحرب السورية.

وبتشجيع من روسيا حليفة الرئيس بشار الأسد، عقد مسؤولون سوريون وأتراك اجتماعات العام الماضي، في خطوة نحو إعادة العلاقات بين الدولتين بعد خصومة خلال الصراع السوري المستمر منذ 12 عاما. لكن الأسد استبعد هذا الشهر أي لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حتى تبدي تركيا استعدادها لسحب قواتها من شمال سورية، حسب «رويترز».

وصرح مسؤول تركي كبير بأنه سيتم بحث الوضع على الأرض في سورية خلال الثالث والرابع من أبريل في موسكو. وقال المسؤول «من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع استمرارا للاجتماعات على مستوى الوزراء التي بدأت خلال عملية استئناف العلاقات». وأضاف «مع هذا، وبما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة».

اجتماع لوزيري الدفاع السوري والتركي

واستضافت روسيا اجتماعا لوزيري الدفاع السوري والتركي في ديسمبر، وتوسعت المحادثات الثلاثية منذ ذلك الحين لتشمل إيران الحليفة الأخرى للأسد، والتي أيدت علنا التقارب.

كانت تركيا قد أرسلت قوات إلى معظم شمال سورية خلال الحرب، ودعمت المعارضة السورية. وأُرجئ اجتماع لنواب وزراء خارجية الدول الأربع كان مقررا في مارس.

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وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإيرانية الاجتماع في موسكو في الأسبوع الأول من أبريل. كما أكد مصدر سوري مطلع على المحادثات أن اجتماعا بين نواب وزراء الخارجية سيُعقد قريبا، لكنه لم يحدد موعدا.

نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسورية

ذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة، نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، يوم الإثنين أن نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسورية قد يعقدون مشاورات في موسكو في أوائل أبريل.

ويواجه إردوغان، الذي وصف الأسد ذات مرة بأنه إرهابي، أكبر تحد سياسي في فترة حكمه الممتدة منذ عقدين في مايو عندما يصوت الأتراك في انتخابات يُتوقع أن تشهد منافسة محتدمة.