  • Alwasat News
Atwasat

موسكو تستضيف اجتماعا لمسؤولين من سورية وتركيا وإيران في أبريل

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 09:22 مساء
موسكو تستضيف اجتماعا لمسؤولين من سورية وتركيا وإيران في أبريل
الرئيس السوري بشار الأسد ووزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف في موسكو. (الإنترنت)
alwasat radio

قال مسؤولون أتراك وإيرانيون، الثلاثاء، إن نواب وزراء خارجية سورية وتركيا وإيران وروسيا سيجتمعون في أبريل في موسكو، لاستئناف الاتصالات بين أنقرة ودمشق بعد عداء استمر لسنوات خلال الحرب السورية.

وبتشجيع من روسيا حليفة الرئيس بشار الأسد، عقد مسؤولون سوريون وأتراك اجتماعات العام الماضي، في خطوة نحو إعادة العلاقات بين الدولتين بعد خصومة خلال الصراع السوري المستمر منذ 12 عاما. لكن الأسد استبعد هذا الشهر أي لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب إردوغان حتى تبدي تركيا استعدادها لسحب قواتها من شمال سورية، حسب «رويترز».

وصرح مسؤول تركي كبير بأنه سيتم بحث الوضع على الأرض في سورية خلال الثالث والرابع من أبريل في موسكو. وقال المسؤول «من المتوقع أن يكون هذا الاجتماع استمرارا للاجتماعات على مستوى الوزراء التي بدأت خلال عملية استئناف العلاقات». وأضاف «مع هذا، وبما أنه لن تكون هناك مشاركة على مستوى الوزراء وسيكون الاجتماع على المستوى الفني، فمن غير المتوقع اتخاذ قرارات مهمة».

اجتماع لوزيري الدفاع السوري والتركي
واستضافت روسيا اجتماعا لوزيري الدفاع السوري والتركي في ديسمبر، وتوسعت المحادثات الثلاثية منذ ذلك الحين لتشمل إيران الحليفة الأخرى للأسد، والتي أيدت علنا التقارب.

كانت تركيا قد أرسلت قوات إلى معظم شمال سورية خلال الحرب، ودعمت المعارضة السورية. وأُرجئ اجتماع لنواب وزراء خارجية الدول الأربع كان مقررا في مارس.

-  الرئيس الإماراتي يشدد للأسد على ضرورة عودة سورية إلى «محيطها العربي»
-  مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية على شرق سورية

وأكد مسؤول كبير في وزارة الخارجية الإيرانية الاجتماع في موسكو في الأسبوع الأول من أبريل. كما أكد مصدر سوري مطلع على المحادثات أن اجتماعا بين نواب وزراء الخارجية سيُعقد قريبا، لكنه لم يحدد موعدا.

نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسورية 
ذكرت وكالة الإعلام الروسية المملوكة للدولة، نقلا عن نائب وزير الخارجية الروسي ميخائيل بوجدانوف، يوم الإثنين أن نواب وزراء خارجية روسيا وتركيا وإيران وسورية قد يعقدون مشاورات في موسكو في أوائل أبريل.

ويواجه إردوغان، الذي وصف الأسد ذات مرة بأنه إرهابي، أكبر تحد سياسي في فترة حكمه الممتدة منذ عقدين في مايو عندما يصوت الأتراك في انتخابات يُتوقع أن تشهد منافسة محتدمة.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار
كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا

«أساطير الأكل» (2) - رحاليستا يجرب الأكل في بلد جيفارا، كوبا
«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة

«أفضل شيف» | الحلقة الرابعة
«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل

«أرزاق تساق 2023» (حـ4): بائع المناديل
خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب

خلونا نحلموا 4 (حـ4): الإسكان والشباب
«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة

«أكلات ماجدة 2» (حـ4): السمبوسة الهندية والدبلة
«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،

«كتب ليبية 2» (ح2): كتاب «حنين الألوان» عن الفن وعوض اعبيده،
«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2

«ما وراء التاريخ»: لاثرون 2
كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم

كاريكاتير حليم - ارتفاع أسعار اللحوم
شاهد عبر «WTV»: التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل الإفطار استعدادا لمواجهة تونس.. الليلة

شاهد عبر «WTV»: التدريب الأخير لمنتخب ليبيا قبل الإفطار استعدادا لمواجهة تونس.. ...
خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق

خطوة أخرى في «الشيوخ الأميركي» صوب إلغاء تفويضي حربي العراق
تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف

تونس تبدأ قطع الماء ليلا ببعض المناطق وسط أزمة جفاف
«مكافحة الأمراض»: هذه أبرز أسباب وأعراض التلبك المعوي

«مكافحة الأمراض»: هذه أبرز أسباب وأعراض التلبك المعوي
زيادة صادرات النفط الروسي إلى الهند 22 مرة في 2022

زيادة صادرات النفط الروسي إلى الهند 22 مرة في 2022
طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته

طبيب متقاعد يتهم غوينيث بالترو بتبديل شخصيته
صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»

صافرة مصرية لمباراة ليبيا وتونس في تصفيات «كان 2023»
شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية

شخصيات رياضية تنتقد عبر «بوابة الوسط» منظومة قطاع الناشئين في الكرة الليبية
حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا

حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا
شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد

شولتس: ألمانيا سلمت أوكرانيا دبابات ليوبارد
 المزيد من دولى

تعليقات

عناوين ذات صلة
قتل والداها في انفجار مطار كابل.. طفلة أفغانية نقلت إلى قطر تعود لأحضان عائلتها
قتل والداها في انفجار مطار كابل.. طفلة أفغانية نقلت إلى قطر تعود ...
البرلمان الإسكتلندي ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء
البرلمان الإسكتلندي ينتخب حمزة يوسف رئيساً للوزراء
مقتل 39 مهاجرا في حريق اندلع في مركز توقيف بالمكسيك
مقتل 39 مهاجرا في حريق اندلع في مركز توقيف بالمكسيك
المجلس العسكري الحاكم في بورما يحل حزب سو تشي
المجلس العسكري الحاكم في بورما يحل حزب سو تشي
الشرطة اليونانية توقف باكستانيين خططا لضرب أهداف إسرائيلية وسط أثينا
الشرطة اليونانية توقف باكستانيين خططا لضرب أهداف إسرائيلية وسط ...
المزيد
الاكثر تفضيلا في هذا القسم
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني
الأمم المتحدة ترجح صحة مقطع فيديو يظهر إعدام جندي أوكراني...
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ «كوفيد-19»
بايدن يرفع السرية عن معلومات استخبارية أميركية حول منشأ ......
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)
لندن أول مدينة أوروبية تضيئ بـ«زينة رمضان» (صور)...
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر الأسود
تحطم مسيرة أميركية بعدما اصطدمت بها مقاتلة روسية فوق البحر ......
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر
ترامب يتوقع توقيفه الثلاثاء المقبل ويدعو إلى التظاهر...
المزيد
موسكو تستضيف اجتماعا لمسؤولين من سورية وتركيا وإيران في أبريل
موسكو تستضيف اجتماعا لمسؤولين من سورية وتركيا وإيران في ......
واشنطن تؤيّد تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على جريمة «العدوان»
واشنطن تؤيّد تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على جريمة ......
صدامات في باريس بين الشرطة ومتظاهرين
صدامات في باريس بين الشرطة ومتظاهرين...
الشرطة اليونانية توقف باكستانيين خططا لضرب أهداف إسرائيلية وسط أثينا
الشرطة اليونانية توقف باكستانيين خططا لضرب أهداف إسرائيلية ......
المجلس العسكري الحاكم في بورما يحل حزب سو تشي
المجلس العسكري الحاكم في بورما يحل حزب سو تشي...
المزيد