مقتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران في الضربات الأميركية على شرق سورية

القاهرة - بوابة الوسط

قتل ثمانية مقاتلين موالين لإيران جراء ضربات أميركية استهدفت ليل الخميس الجمعة مواقع في شرق سورية، وفق ما أحصى المرصد السوري لحقوق الإنسان، والتي أعقبت هجوماً بطائرة بلا طيار أسفر عن مقتل أميركيّ وإصابة ستة آخرين، وفق البنتاغون.

واستهدفت الضربات الأميركية، وفق ما قال مدير المرصد رامي عبد الرحمن، لوكالة «فرانس برس»، «مستودع أسلحة في مدينة دير الزور، ما أدى إلى مقتل ستة مقاتلين موالين لطهران، بينما قتل اثنان آخران جراء ضربات طالت مواقع في بادية الميادين وريف البوكمال» اللتين تعدان منطقة نفوذ إيرانية في شرق سورية، بحسب وكالة «فرانس برس»..