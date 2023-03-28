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واشنطن تؤيّد تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على جريمة «العدوان»

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 مارس 2023, 07:15 مساء
واشنطن تؤيّد تشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على جريمة «العدوان»
سيدة أوكرانية مصدومة جراء الدمار من القصف الروسي في أوكرانيا. (الإنترنت)
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أعربت الولايات المتّحدة الثلاثاء عن تأييدها للدعوات المطالبة بتشكيل محكمة خاصة لمحاكمة روسيا على «جريمة العدوان» ضدّ أوكرانيا، وهي فكرة طرحها الاتّحاد الأوروبي.

وقال ناطق باسم وزارة الخارجية الأميركية إنّ «الولايات المتّحدة تؤيّد إنشاء محكمة خاصة لجريمة العدوان ضدّ أوكرانيا كمحكمة دولية متجذّرة في النظام القضائي الأوكراني وتتضمّن عناصر دولية»، بحسب «فرانس برس».

اتّهمت الأمم المتحدة، في 24 مارس، القوات الأوكرانية والروسية بتنفيذ عشرات عمليات الإعدام خارج نطاق القضاء، لأسرى حرب خلال الغزو الروسي لأوكرانيا.

 قتل «25 أسير حرب روسيا»
وقالت رئيسة بعثة الأمم المتحدة لمراقبة حقوق الإنسان في أوكرانيا ماتيلدا بوغنر، إنها ومنظمتها وثقتا عمليات قتل «25 أسير حرب روسيا»، على أيدي القوات المسلحة الأوكرانية، وكذلك «إعدام 15 أسير حرب أوكرانيا بعد وقت قصير من أسرهم من قبل القوات الروسية»، وفق وكالة «فرانس برس».

وأعلنت بريطانيا أنها ستدرس دعم محكمة خاصة للنظر في احتمال حدوث جرائم حرب في أوكرانيا، وذلك بعد أن حث الرئيس فولوديمير زيلينسكي، دول العالم على تأييد الفكرة.

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وقالت وكالة أنباء «بي إيه ميديا» البريطانية، إن ذلك جاء بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية، مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اتهمته فيها بتحمل المسؤولية الشخصية عن عمليات اختطاف أطفال من أوكرانيا، بحسب وكالة الأنباء الألمانية «د ب أ».

جمع «مئات» الأدلة على جرائم حرب في أوكرانيا
أعلن المدعي العام الألماني بيتر فرانك في مقابلة نُشرت، في 5 فبراير الماضي، أن ألمانيا جمعت «مئات» الأدلة على جرائم حرب في أوكرانيا، داعيًا إلى إنشاء آلية دولية لمحاكمة المسؤولين عن هذه الأفعال.

وقال فرانك لجريدة «فيلت أم زونتاغ»، «في هذه الفترة، نركز على بوتشا وعلى الهجمات على المنشآت المدنية في أوكرانيا». ولفت إلى أن معظم الأدلة جُمعت من مقابلات مع لاجئين أوكرانيين، وفق «فرانس برس».

وأوضح أن الهدف هو «التحضير لمحاكمة محتملة في المستقبل، سواء في ألمانيا أو مع أحد شركائنا الدوليين أو عبر محكمة دولية»، موضحًا أن فريقه بدأ يحقق في الوضع في أوكرانيا في مارس 2022.

محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس 
وقال «لا نحقق حول أفراد محددين بل نجمع معلومات وأدلة». وأقر بأن المشتبه بهم في ارتكاب جرائم حرب ينبغي أن يكونوا في ألمانيا لتجري محاكمتهم.

في يناير، أيدت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إنشاء محكمة خاصة لمحاكمة القادة الروس على خلفية غزو أوكرانيا، يمكن أن تستند إلى القانون الأوكراني على أن يكون مقرها في الخارج وتضم قضاة دوليين. وأضاف فرانك «من نريد أن نحاكم؟ القادة الذين اتخذوا قرار شن الحرب، وأولئك الذين يطبقون هذا القرار على أعلى المستويات في الجيش».

وعُثر في بلدة بوتشا، في ضواحي كييف، على مئات الجثث بعدما أُخرج الجيش الروسي منها في مارس 2022. وأثارت المذبحة موجة تنديد دولية والاتهامات بارتكاب جرائم حرب، وهو ما نفته موسكو باستمرار.

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