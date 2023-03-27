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حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا

القاهرة - بوابة الوسط الإثنين 27 مارس 2023, 09:32 مساء
حمزة يوسف أول مسلم يتزعم حزبًا رئيسيًا في بريطانيا ورئيسًا للحكومة في إسكتلندا
حمزة يوسف الزعيم الجديد للحزب الوطني الاسكتلندي في أدنبرة. (أ ف ب)
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اختار الاستقلاليون الإسكتلنديون، اليوم الإثنين، حمزة يوسف لخلافة نيكولا ستورجن في زعامة زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي وبالتالي رئاسة الوزراء، في خطوة قابلها أول مسلم في تاريخ المقاطعة يتبوأ هذا المنصب بإطلاق وعد بقيادة إسكتلندا لتحقيق الاستقلال في هذا الجيل».

ويوسف البالغ من العمر 37 عامًا والمقرّب من ستورجن يرث بذلك المهمّة الحسّاسة المتمثّلة بإعادة إطلاق حركة الاستقلال التي تفقد زخمها وتصطدم برفض لندن السماح بإجراء استفتاء جديد والذي عبّرت عنه مرة جديدة الحكومة البريطانية الإثنين، بحسب «فرانس برس».

«الجيل الذي سيحقق استقلال اسكتلندا»
وكان يوسف وزيرًا للصحة وأصبح أول مسلم يرأس حزبًا سياسيًا كبيرًا في بريطانيا. ويُفترض أن يُنتخب رئيسًا للوزراء الثلاثاء أمام البرلمان المحلّي في إدنبره. وقال يوسف في خطاب النصر «سنكون الجيل الذي سيحقق استقلال اسكتلندا»، مؤكدًا أن «الشعب» الإسكتلندي «بحاجة للاستقلال اعتبارًا من الآن، أكثر من أي وقت مضى».

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وبعد فوزه الإثنين أشاد بجدية لأبويه اللذين جاءا من باكستان قبل 60 عامًا، وقال «لم يكن بإمكانهما أن يتصورا إطلاقًا أن ابنهما سيصبح يومًا ما رئيس وزراء اسكتلندا الجديد». وأضاف «يذكرنا ذلك بأنه علينا الاحتفاء بالمهاجرين الذين يقدمون مساهمات كبيرة في بلدنا»، في انتقاد صريح لرغبة الحكومة البريطانية في تشديد شروط اللجوء في المملكة المتحدة.

ويوسف الذي أصبح في 2012 أول مسلم يتبوأ منصبًا وزاريًا في إسكتلندا وهو كذلك أصغر زعيم يرأس الحزب الوطني الاسكتلندي، لقي خصوصًا إشادات لمهاراته في التواصل لتوحيد الحزب في الوقت الذي يشهد فيه الدعم للاستقلال - مطلبه الرئيسي - ركودًا في البلاد.

سيرة ذاتية وعنصرية 
وخلال ظهورها الأخير في البرلمان كرئيسة للوزراء الأسبوع الماضي، دعت ستورجن إلى الوحدة، مشيرة إلى أن خلفها سيكون إما ثاني امرأة تصبح رئيسة للوزراء أو أول زعيم من أقلية عرقية. وقالت «مهما كانت النتيجة فإنها ستبعث رسالة قوية مفادها أن أي شاب في اسكتلندا يمكنه أن يطمح لتولي أعلى منصب في البلاد».

ولد حمزة يوسف في غلاسكو وتلقّى تعليمه في مدرسة خاصة ثم نال شهادة في العلوم السياسية من جامعة مدينته، قبل أن يصبح مساعدًا لأليكس سالموند، سلف ستورجن في زعامة الحزب الوطني الاسكتلندي.

ومستذكرًا بداياته في المجال السياسي، تحدث يوسف عن تعرضه لهجمات وتعليقات عنصرية، خاصة بعد هجمات 11 سبتمبر 2001. وقال «لقد تعرضت لكمّ هائل من الهجمات على الإنترنت، وللأسف أحيانًا وجهًا لوجه».

وفي عام 2021 رفع وزوجته الثانية نادية النخلة شكوى بتهمة التمييز ضد حضانة رفضت استقبال ابنتهما. وأنكرت دار الحضانة هذه الاتهامات، لكن الهيئة المسؤولة عن عمليات التدقيق وجدت الشكوى مبررة. ومذّاك أسقط الزوجان الدعوى.

طيّ صفحة ستورجن في الحزب الوطني
ويوسف، المقرّب جدًا من ستورجن والذي يعدّ مرشّح الاستمرارية، يتعيّن عليه قبل كل شيء أن يثبت استعداده لطيّ صفحة ستورجن في الحزب الوطني الإسكتلندي.

وسيتولى مهام المسؤولة الرمزية في الوقت الذي تمرّ فيه البلاد بأزمات في نظامها الصحي - الذي كان مسؤولاً عنه كوزير - وفي التعليم. وتعرّض أداؤه في الحكومة لانتقادات شديدة خلال الحملة الانتخابية.

لكن بعيدًا عن رغبته في قطع الجسور مع ستورجن، أشار إلى أنه سيبقى على اتصال وثيق معها لاستشارتها بينما وعد بحكم جامع أكثر «لا يكون مقتصرًا على مجموعة ضيّقة».

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