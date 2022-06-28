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الحكومة الإسكتلندية تحدد موعد استفتاء «استشاري» على الاستقلال

القاهرة - بوابة الوسط الثلاثاء 28 يونيو 2022, 05:11 مساء
الحكومة الإسكتلندية تحدد موعد استفتاء «استشاري» على الاستقلال
رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورجون. (أ ف ب)
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أعلنت رئيسة الوزراء الإسكتلندية نيكولا ستورجن، الثلاثاء، أنها تريد تنظيم استفتاء «استشاري» بشأن استقلال إسكتلندا في أكتوبر 2023 رغم فشل استفتاء سابق العام 2014 ورفض الحكومة البريطانية الإذن بهذا التصويت.

وقالت ستورجن «يمكنني أن أعلن أن الحكومة الإسكتلندية تقترح إجراء استفتاء الاستقلال في 19 أكتوبر 2023»، وفق وكالة «فرانس برس».

وصوَّتت إسكتلندا للبقاء جزءًا من المملكة المتحدة في استفتاء أُجري العام 2014، وقد وصفته زعيمة الحزب الوطني الإسكتلندي، نيكولا ستورجون، في ذلك الوقت بأنه تصويت واحد كل جيل، لكنها تقول الآن إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وهو أمر عارضته غالبية الإسكتلنديين، غيَّر اللعبة.

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