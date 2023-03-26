الشرطة الألمانية: سقوط قتيلين بعد إطلاق نار في هامبورغ

القاهرة - بوابة الوسط

أكدت الشرطة الألمانية، اليوم الأحد، سقوط قتيلين بعد إطلاق نار وقع في مدينة هامبورغ. وأضافت أن العملية ذات الصلة انتهت إلا أنها فتحت تحقيقا في الحادثة. وأحجمت الشرطة عن ذكر أي تفاصيل تتعلق بمطلق النار.

وسبق أن ذكرت جريدة «بيلد» الألمانية واسعة الانتشار أنه جرى استدعاء الشرطة بعد وقت قليل من منتصف الليل، وأن 28 مركبة هرعت إلى الموقع، حسب «رويترز».

وحسب موقع صحيفة «هامبورغر مورغن بوست» المحلية في هامبورغ، فإنه نحو الساعة 11:30 مساءً، تلقت خدمة الطوارئ اتصالات حول إطلاق نار في عقار سكني في ريبورن. وقال المتصلون إنهم سمعوا أصوات طلقات نارية، لتنطلق عدة سيارات شرطة وإسعاف بأعداد كبيرة نظرًا لعدم وضوح طبيعة الحدث.

ملابسات الجريمة غير واضحة

وحسب الموقع، وجد ضباط الشرطة رجلين أمام مدخل أحد المنازل أحدهما فارق الحياة بالفعل ويبدو أنه قد أُعدم برصاصة في الرأس، فيما كان الآخر لا يزال تظهر عليه علامات الحياة، لكنه أصيب بجروح خطيرة. وأفادت التقارير أنه جرت محاولات لإنعاشه لكنه فارق الحياة في مكان الواقعة.

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وفقًا للموقع الألماني، لا تزال ملابسات الجريمة غير واضحة على الإطلاق. لكن حسب ما تلقى الموقع من معلومات غير مؤكدة، فإن الحادثة ربما جاءت على خلفية مسألة ديون أو ابتزاز، كما أفاد الموقع أنه من المحتمل أيضًا تورط الرجلين في «أمور أخرى» دون تحديدها.

وفي الوقت الحالي، تتولى فرقة متخصصة من الطب الشرعي العمل في مسرح الجريمة، وتبحث عن آثار في المكان وتقوم باستجواب الشهود.

وفي استجواباتهم الأولى، تحدث الشهود عن سماع نحو خمس طلقات نارية قيل إنها أطلقت.